Foto: pixabay.com/AlexanderStein

Drahé hypotéky znížili výnosnosť investovania do nehnuteľností. Kúpou bytu v hotovosti sa v dlhodobom horizonte môže investor obrať o milióny eur. Vyplýva to z analýzy investičnej platformy Portu.

„Podľa údajov Štatistického úradu SR priemerná cena nehnuteľností určených na bývanie vzrástla na Slovensku v druhom kvartáli tohto roka na 1,84 násobku priemeru roka 2010. Z každých sto eur investovaných do bytu pred 14 rokmi má teraz ich majiteľ 184 eur. Na prvý pohľad sa to môže zdať ako dobrý obchod, na druhý už nie,“ priblížil analytik online investičnej platformy Portu Marek Malina.

Vysvetlil, že ak by niekto kúpil v roku 2010 priemerný byť za 200 000 eur, dnes by mal hodnotu 368.200 eur. Aj napriek poklesu cien v rokoch 2011, 2012 a 2023 by zarobil takmer 170 000 eur. Ak by však rovnakú sumu investoval do akciových indexov, za rovnakých 14 rokov by mala jeho investícia hodnotu vyše 900 000 eur.

Investičný horizont

Malina pripomenul, že čím dlhší investičný horizont sa berie do úvahy, tým sú rozdiely medzi investíciou do bytu a akciových indexov vyššie. „Ide o efekt takzvaného zloženého úročenia, keď sa novými výnosmi zhodnocujú už staršie výnosy. Tento efekt sa týka aj nehnuteľností. Ich cena však za štandardných podmienok rastie na Slovensku pomalšie, keďže naráža na kúpyschopnosť obyvateľstva a rast platov. Navyše, ani byty sa nedokážu vyhnúť prepadom ich hodnoty. Napríklad, za uplynulých 14 rokov podľa Štatistického úradu zdraželi nehnuteľnosti najviac o 16,6 % medziročne, ostatné roky bol rast výrazne nižší, a tak ho akciové trhy dokázali s prehľadom prekonať,“ priblížil Malina.

Podľa analytika bolo investovanie do nehnuteľností výhodnejšie v období lacných hypoték. V súčasnosti však priemerná úroková miera hypoték dosahuje podľa údajov Európskej centrálnej banky 4,6 %. Pri hypotéke na 30 rokov tak klient preplatí 135 282 eur, vypočítal analytik. „Tento fakt de facto vyhnal z realitného trhu ľudí, ktorí kupovali investičné nehnuteľnosti na hypotéku a kratšie splatnosti sa pre mnohých ľudí stali nedostupné. To potvrdzujú aj samotní developeri či realitní makléri,“ priblížil Malina.

Dodal, že investícia do bytu je skôr vhodná pre tých, ktorí už investujú inak. „Ďalšou alternatívou je investovať do realitných fondov, ktoré majú v portfóliu aj potenciálne výnosnejšie nehnuteľnosti, než sú byty. Prípadne byt kúpiť, prenajať a výnos z nájmu neminúť a investovať ho. Každopádne, byt by nemal byť jediným spôsobom, akým si človek odkladá,“ uzavrel analytik.