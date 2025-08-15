Dovozné ceny v USA v júli prekvapivo vzrástli: Inflácia môže znova zrýchliť

Ceny dovozu do USA sa v júli zotavili a vzrástli viac, ako sa očakávalo. Dôvodom bolo zvýšenie cien spotrebných tovarov. To signalizuje, že inflácia v USA sa v dôsledku ciel zrejme opäť zrýchli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Importné ceny v júli stúpli o 0,4 % po júnovom poklese o 0,1 % (revízia z +0,1 %), uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so stagnáciou dovozných cien.
Exportné ceny sa v júli zvýšili o 0,1 % po náraste o 0,5 %.
Hoci dovozné ceny nezahŕňajú clá, ich nárast signalizuje, že exportujúce krajiny neznižujú ceny, aby kompenzovali vplyv vyšších nákladov súvisiacich s clami.
V medziročnom porovnaní dovozné ceny v júli klesli o 0,2 % po júnovom znížení o 0,5 %.
Ceny importovaných palív v júli vzrástli o 2,7 % po +0,8 % v júni. Ceny potravín klesli o 0,1 % po -1,3 %. Bez započítania palív a potravín dovozné ceny stúpli o 0,3 %. Jadrové dovozné ceny v júni klesli o 0,1 %. V medziročnom porovnaní vzrástli o 0,8 %.
Tento vývoj čiastočne odzrkadľuje oslabenie dolára voči menám hlavných obchodných partnerov Spojených štátov. Obchodne vážený index amerického dolára od začiatku roka klesol približne o 6,7 %.
Ceny dovážaných spotrebných tovarov bez započítania motorových vozidiel minulý mesiac vzrástli o 0,4 % po júnovom zvýšení o 0,1 %. Ceny dovážaných investičných tovarov vzrástli o 0,1 %, zatiaľ čo ceny motorových vozidiel, súčiastok a motorov klesli o 0,2 %.