Dôvera spotrebiteľov v USA klesla na štvor-mesačné minimum: Prečo sa Američania obávajú o ekonomiku?

Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku v septembri 2025 opäť klesla, už druhý mesiac po sebe a viac, ako analytici očakávali. Dosiahla pritom najnižšiu úroveň za štyri mesiace. Ukázali to v piatok predbežné výsledky prieskumu University of Michigan. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa predbežných údajov sa index spotrebiteľskej dôvery University of Michigan v septembri znížil na 55,4 bodu z 58,2 bodu v auguste. Ekonómovia pritom očakávali, že klesne na 58 bodov.
Spotrebitelia si všímajú viacero zraniteľných miest v ekonomike, skonštatovala riaditeľka spotrebiteľských prieskumov Joanne Hsuová, podľa ktorej sa zhoršuje situácia v podnikaní, na trhu práce aj v prípade cien.
„Podobne spotrebitelia vnímajú aj riziká pre svoje peňaženky,“ povedala.
„Obchodná politika zostáva pre spotrebiteľov veľmi dôležitá, pričom približne 60 % respondentov počas prieskumov spontánne komentovalo clá,“ uviedla. „Nálada však stále zostáva nad úrovňou z apríla a mája 2025, bezprostredne po prvotnom oznámení recipročných ciel,“ dodala.
Väčší než očakávaný pokles hlavného indexu dôvery čiastočne odrážal výrazné zhoršenie spotrebiteľských očakávaní. Príslušný čiastkový index sa v septembri znížil na 51,8 z 55,9 bodu v auguste.
Index súčasných ekonomických podmienok klesol miernejšie, na 61,2 zo 61,7 bodu v auguste.
Čo sa týka inflácie, ročné inflačné očakávania zostali na augustovej úrovni 4,8 %, zatiaľ čo päťročné očakávania sa zvýšili, druhý mesiac po sebe, a to na 3,9 % z 3,5 %.