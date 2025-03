Dôvera nemeckých podnikateľov v ekonomiku sa v marci zvýšila

Nemecká vlajka. Foto: pixabay.com/analogicus

Nálada medzi nemeckými podnikateľmi sa v marci zlepšila vďaka očakávaniam, že nový plán zvýšenia vládnych výdavkov poskytne rastový impulz najväčšej európskej ekonomike. Informuje agentúra AFP, ktorá v utorok zverejnila výsledky prieskumu ekonomického inštitútu Ifo.

Index podnikateľskej klímy podľa údajov Ifo v marci vzrástol na 86,7 bodu z februárovej hodnoty 85,3 bodu. Približne 9000 spoločností, ktoré oslovil inštitút Ifo, hodnotí svoju súčasnú situáciu o niečo priaznivejšie a zlepšili sa aj očakávania do budúcnosti. „Nemecká ekonomika dúfa v zlepšenie,“ uviedol riaditeľ inštitútu Clemens Fuest, pričom poukázal na plán obrovských investícií do infraštruktúry a obrany, ktorý pripravuje pravdepodobná budúca nemecká vládna koalícia. Nárast dôvery hlásili podniky v spracovateľskom priemysle, obchode aj službách. Vo výrobnom sektore boli zároveň firmy výrazne „menej skeptické“, pokiaľ ide o ich vyhliadky do budúcnosti, uviedol inštitút Ifo.