Dôvera investorov v Nemecku v septembri prekvapivo vzrástla, analytici sú opatrne optimistickí

Investorom v Nemecku aj v celej eurozóne sa v septembri nečakane zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu ekonomického inštitútu ZEW, ktoré naznačujú, že finanční analytici sú opatrne optimistickí, pokiaľ ide o ekonomiku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Prieskum odhalil, že kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, v septembri 2025 vzrástol na 37,3 bodu z 34,7 bodu v auguste. Prekonal tak prognózy analytikov, ktorí predpovedali, že klesne na 26,3 bodu.
Ale čiastkový ukazovateľ súčasnej ekonomickej situácie v Nemecku sa v septembri zhoršil a klesol na -76,4 bodu z -68,6 bodu v predchádzajúcom mesiaci.
„Experti na finančný trh sú opatrne optimistickí a ukazovateľ ZEW sa stabilizoval, ale ekonomická situácia sa zhoršila. Stále existujú značné riziká, keďže neistota ohľadom colnej politiky USA a nemeckých reforiem pokračuje,“ povedal prezident ZEW Achim Wambach.
Skóre dôvery je založené na prieskume medzi približne 350 finančnými analytikmi v bankách, poisťovniach a priemyselných spoločnostiach a meria očakávania budúceho hospodárskeho vývoja krajiny.
V prípade eurozóny sa index dôvery ZEW v septembri zvýšil medzimesačne o 1 bod na 26,1 bodu, čo je tiež lepšie ako pokles na 20,3 bodu, ktorý očakávali analytici.
Aj čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie v eurozóne sa v septembri zvýšil, a to o 2,4 na -28,8 bodu. Vzrástli aj inflačné očakávania, o 3,3 bodu na -3,4 bodu.
V septembri približne 51,7 % opýtaných analytikov očakávalo nezmenenú ekonomickú aktivitu v eurozóne, 37,2 % predpovedalo jej zlepšenie a 11,1 % zhoršenie.