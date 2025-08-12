Dôvera investorov v Nemecku a eurozóne v auguste prudko klesla, dôvodom je aj nová obchodná dohoda

TASR

Investorom v Nemecku aj v celej eurozóne sa v auguste zhoršila nálada. Ich dôvera v ekonomiku prudko klesla, oveľa viac, ako ekonómovia očakávali. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu ekonomického inštitútu ZEW. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Podľa ZEW kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, v auguste 2025 klesol na 34,7 bodu z 52,7 bodu v júli. Zastavilo sa tak trojmesačné zotavovanie indexu, ktorý v júli dosiahol najväčšiu hodnotu od februára 2022.

Augustový výsledok zaostal aj za odhadmi analytikov, ktorí predpovedali, že index dôvery klesne na 40 bodov. Aj čiastkový ukazovateľ súčasnej ekonomickej situácie v Nemecku sa znížil a klesol na -68,6 z -59,5 bodu v júli, zatiaľ čo analytici predpovedali, že dosiahne -60 bodov.

Čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie v Nemecku klesol v auguste o 9,1 bodu na -68,6 bodu. Pokles odráža obavy zo slabých výsledkov Nemecka v 2. štvrťroku a z asymetrie novej obchodnej dohody medzi Európskou úniou (EÚ) a USA. „Experti na finančný trh sú sklamaní z oznámenej obchodnej dohody medzi Európskou úniou (EÚ) a USA,“ povedal prezident ZEW, profesor Achim Wambach.

„V auguste 2025 zaznamenal indikátor ZEW výrazný pokles, a to aj v dôsledku slabého výkonu nemeckej ekonomiky v 2. štvrťroku. Výhľad sa zhoršil najmä pre chemický a farmaceutický priemysel. Výrazne postihnuté sú aj odvetvia strojárstva a kovospracujúceho priemyslu, ako aj automobilový priemysel,“ dodal.

V prípade eurozóny sa index dôvery ZEW v auguste 2025 znížil medzimesačne o 11 bodov na 25,1 bodu, zatiaľ čo analytici očakávali, že klesne na 28,1 bodu. Približne 55,9 % opýtaných analytikov v auguste neočakávalo žiadne zmeny v ekonomickej aktivite, 34,6 % predpovedalo jej zlepšenie a 9,5 % predpokladalo zhoršenie.

Indikátor súčasnej ekonomickej situácie v eurozóne sa tento mesiac znížil o 7 bodov na -31,2 bodu a inflačné očakávania klesli o 0,9 bodu na -6,7 bodu. Náladu investorov ovplyvnila v poslednej chvíli dosiahnutá obchodná dohoda, ktorá zvýhodňuje USA. Zahŕňa základné clo vo výške 15 % na vývoz z EÚ a vyššie 50-percentné clá na oceľ, hliník a meď. Lietadlá a súčiastky lietadiel boli oslobodené od ciel.

