Dotkne sa konsolidácia aj trinástych dôchodkov? Ministerstvo financií podľa Matoviča zvažuje zmeny!

Konsolidácia sa nemusí vyhnúť ani trinástym dôchodkom. Tvrdí to šéf opozičného Hnutia Slovensko Igor Matovič, podľa ktorého rezort financií zvažuje zmeny aj v tejto oblasti. Medzi novými zvažovanými opatreniami majú byť aj zmeny vo valorizácii dôchodkov či v podpore v nezamestnanosti. Ministerstvo tvrdí, že opozícia zavádza a šíri nepravdivé informácie.

Okrem možného zníženia prídavkov na deti posudzuje Ministerstvo financií (MF) SR pri príprave konsolidačného balíka na budúci rok aj ďalšie obmedzenia niektorých sociálnych opatrení. Ide napríklad o adresnejšie 13. dôchodky, zrušenie prvej valorizácie novopriznaných dôchodkov, či postupný pokles vyplácanej podpory v nezamestnanosti. Vyhlásil to v stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič. Odvolával sa pritom na oficiálne, ale zatiaľ utajené materiály rezortu financií, ktoré hnutie získalo.

Potenciálny prínos adresnejšieho vyplácania 13. dôchodku odhaduje ministerstvo financií podľa Matoviča v rôznych alternatívach na 72 až 415 miliónov eur. „Ďalšia zdieračka a návrh, ktorý potajme prepočítavajú, je zrušenie prvej valorizácie dôchodkov. Prepočítali si, že odhad úspory je 11 miliónov eur v roku 2026, ale postupne do roku 2028 by tá úspora vzrástla až na 45 miliónov eur,“ vyčíslil Matovič.

Ministerstvo financií podľa neho uvažuje aj o obmedzení vyplácania dávky v nezamestnanosti. Jej postupné znižovanie v jednotlivých mesiacoch poberania by mohlo štátu ušetriť približne 34 miliónov eur, prípadné úplne zrušenie od štvrtého mesiaca by prinieslo takmer 90 miliónov eur, priblížil opozičný poslanec. Ďalších 35 miliónov eur by mohol štát získať predĺžením obdobia, počas ktorého vypláca náhradu mzdy počas práceneschopnosti zamestnanca jeho zamestnávateľ, a to zo súčasných 10 na 14 dní.

Tieto návrhy sa podľa Matoviča pripravujú zatiaľ potichu a rovnako o nich bude ministerstvo následne presviedčať koaličných partnerov. „Potom s tým chcú prísť do parlamentu a počas nejakej skrátenej rozpravy, kde opozícii zoberú právo brániť ľudí, chcú o tomto rozhodnúť ako o treťom konsolidačnom, čiže ožobračovacom balíčku. Takto sme dopadli,“ zhodnotil.

Matovič tak v stredu doplnil informácie, s ktorými prišli ďalší predstavitelia hnutia už v utorok (15. 4.). Podľa nich je medzi uvažovanými konsolidačnými opatreniami aj možnosť obmedziť prídavky na deti. Podľa toho, aká alternatíva by sa zvolila, by tak štát mohol ušetriť od 80 miliónov eur do viac ako 500 miliónov eur.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) sa k téme na utorkovej tlačovej konferencii odmietol vyjadriť. Dlhodobo nechce komentovať rôzne medializované návrhy týkajúce sa konsolidácie, kým nie sú prerokované a dohodnuté vo vládnej koalícii.

Ministerstvo financií: Zavádzanie a šírenie nepravdivých informácií

Ministerstvo financií (MF) SR v stredu uviedlo, že sa dôrazne ohradzuje voči klamstvám, ktoré šíria opoziční politici o pripravovanej konsolidácii. Tvrdí, že ide o zavádzanie a šírenie nepravdivých informácií. Rezort tak reagoval na viaceré vyjadrenia predstaviteľov opozície z uplynulých dní, vrátane stredajšej tlačovej konferencie lídra opozičného hnutia Slovensko Igora Matoviča.

„Tak, ako minulý rok, aj teraz sa niektorí opoziční politici a im spriaznené médiá snažia vyťahovať rôzne návrhy, ktoré prezentujú ako konsolidačné plány MF SR a čakajú na reakciu rezortu, aby si vyskladali celú konsolidáciu. Takýmto nezodpovedným šírením klamstiev vyvolávajú v spoločnosti iba napätie. Robia to navyše politici, ktorí sú priamo zodpovední za zlý stav verejných financií a ktorí súčasnému vedeniu MF SR zanechali najhoršie verejné financie v celej Európskej únii,“ vyhlásil rezort.

Ako príklad klamstva uviedol utorkové (15. 4.) tvrdenia dvoch opozičných strán o tom, že MF plánuje rušenie rodinných prídavkov. „Rovnako ako minister práce, tak aj minister financií tieto informácie rázne popreli, pretože MF SR žiadne rušenie rodinných prídavkov nepripravuje,“ zdôraznilo ministerstvo. V tejto súvislosti vyzvalo na nešírenie klamlivých, nepotvrdených, neoverených a ničím nepodložených informácií, ktoré majú iba charakter špekulácií a sú zo strany opozície zneužívané na politické účely.

„Tak, ako počas predchádzajúcich rokovaní o konsolidačných opatreniach na rok 2025, ani teraz nebude MF SR vopred zverejňovať žiadne konkrétne návrhy, ani ich parametre, a rovnako sa MF SR nebude k takýmto špekuláciám a klamstvám vyjadrovať, kým na nich nebude definitívna a oficiálna dohoda na úrovni koalície a kým nebudú opatrenia predstavené vládou a ministerstvom financií,“ dodal rezort v stanovisku.