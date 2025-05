Dostanú matky v práci ďalších 12 dní voľna? Poslanci predložili do parlamentu novelu Zákonníka práce!

Foto: freepik.com/prostooleh

Slovensko má značný dlh voči matkám školopovinných detí a detí v predškolskom veku, tvrdia poslanci KDH. Do parlamentu preto predložili návrh novely Zákonníka práce, ktorým chcú matkám pridať jeden deň dovolenky navyše za každý kalendárny mesiac.

Pracujúce matky školopovinných detí a detí v predškolskom veku by už od budúceho roka mohli dostať oveľa viac dovolenky, ako majú v súčasnosti. Aspoň tak si to predstavujú poslanci za KDH Andrea Turčanová, Milan Majerský a Martin Šmilňák, ktorí predložili do parlamentu novelu Zákonníka práce.

„Cieľom návrhu zákona je znížiť značný dlh, ktorý Slovenská republika nepochybne má voči matkám za ich neoceniteľný prínos nielen pre vlastné rodiny, ale aj pre pracovný trh, zamestnávateľov a budúcnosť spoločnosti. Každý zamestnávateľ, ktorý si vie vážiť matky a systematicky ich podporovať, buduje nielen lojalitu a stabilitu vo svojom podniku, ale zároveň prispieva k dlhodobej udržateľnosti pracovnej sily,“ uvádza sa v návrhu poslancov.

Slovensko má podľa nich značný dlh voči matkám školopovinných detí a detí v predškolskom veku, ktoré okrem náročného poslania materstva súčasne pracujú, odvádzajú dane a podieľajú sa na rozvoji ekonomiky a spoločnosti ako celku. Investíciu zamestnávateľov do týchto žien považujú za investíciu do sociálne zodpovedného podnikania a do budúcej generácie, ktorú tieto matky vychovávajú.

Za každý mesiac jeden deň voľna navyše

„Sme presvedčení, že matky školopovinných detí, ktoré roky obetavo spájajú výchovu dieťaťa s pracovnými povinnosťami, si zaslúžia zo strany zamestnávateľov konkrétne a systémové ocenenie v podobe jedného dňa dovolenky naviac každý mesiac, teda spolu 12 platených dní ročne,“ navrhujú poslanci za KDH.

Čo navrhujú poslanci za KDH pridať do Zákonníka práce?

„Základná výmera dovolenky podľa odsekov 1 a 2 sa navyšuje o 1 deň mesačne pre zamestnankyne, ktoré sa trvale starajú o deti vo veku od troch do 15 rokov. Zamestnankyni, ktorá sa začne alebo prestane trvale starať o dieťa vo veku od troch do 15 rokov v priebehu kalendárneho roka, zvýšenie dovolenky za kalendárny rok podľa prvej vety nad rámec základnej výmery dovolenky podľa odsekov 1 a 2 patrí v pomernom rozsahu určenom ako podiel počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa vo veku od troch do 15 rokov v príslušnom kalendárnom roku a počtu dní kalendárneho roka.“

Takýto benefit podľa predkladateľov umožní matkám získať čas na nevyhnutné rodinné či osobné záležitosti, ktoré v bežnom pracovnom tempe nemožno efektívne zvládať. Zároveň má ísť o opatrenie, ktoré zvyšuje ich pracovnú spokojnosť, motiváciu a dlhodobú zamestnateľnosť, čo je v konečnom dôsledku prínosom aj pre samotných zamestnávateľov. Hoci na druhej strane pripúšťajú, že pre zamestnávateľov by prijatie tejto zmeny malo aj negatívne dôsledky.

Účinnosť novely sa navrhuje od 1. januára 2026.