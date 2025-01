Donald Trump pohrozil Rusku clami, ak nebude čoskoro dohoda o konci vojny na Ukrajine

Donald Trump vystúpil počas predvolebného zhromaždenia na Lee's Family Forum vo štvrtok 31. októbra 2024 v Hendersone v štáte Nevada. Foto: SITA/AP

Americký prezident Donald Trump dnes pohrozil Rusku vysokými clami, ak nebude čoskoro uzavretá dohoda o ukončení vojny na Ukrajine. Trump to uviedol na svojej sieti Truth Social. Ukrajina sa ozbrojenej agresii susedného Ruska so západnou pomocou bráni už skoro tri roky.

Uvalením vysokých ciel, poplatkov a ďalších sankcií Trump pohrozil Moskve nielen v prípade všetkého ruského tovaru predávaného do USA, ale aj do ďalších „podieľajúcich sa“ krajín. Ktoré by to mali byť, ale prezident nespresnil.“Dohodnite sa teraz a zastavte túto smiešnu vojnu! Bude to len horšie. Ak neuzavrieme dohodu, a čoskoro, nemám inú možnosť ako uvaliť vysoké dane, clá a sankcie na čokoľvek predaného Ruskom do Spojených štátov, „napísal Trump. Zdôraznil, že nie je jeho plánom Rusku ubližovať. „Milujem ruský ľud a vždy som mal veľmi dobrý vzťah s prezidentom (Vladimirom) Putinom,“ napísal Trump. „Skončíme túto vojnu, ktorá by nikdy nezačala, keby som bol prezidentom. Je čas uzavrieť dohodu. Už by nemali byť stratené žiadne životy, „uzavrel.

Rusko vedie vojnu na Ukrajine už takmer tri roky, od invázie na konci februára 2022. Ukrajina sa bráni s vojenskou aj finančnou pomocou predovšetkým západných krajín, podpora Spojených štátov je pre ukrajinské vojnové úsilie v mnohých ohľadoch kľúčová. Rusko ale aj tak v posledných mesiacoch za cenu výrazných strát na východe Ukrajiny postupuje.

Bývalý americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP

Od začiatku invázie vo februári 2022 už tiež Európska únia, USA, Británia a niektoré ďalšie krajiny na Rusko uvalili množstvo ekonomických sankcií.Trump, ktorý v minulosti kritizoval rozsiahlu americkú pomoc brániacu sa krajinu, v predvolebnej kampani sľuboval, že konflikt do 24 hodín od návratu do Bieleho domu ukončí, čo sa nestalo. Niekoľko dní pred pondelkovou inauguráciou pripustil, že dojednanie mieru môže trvať mesiace.Vysoké clá na tovar plánuje Trump zaviesť aj voči Mexiku, Kanade alebo Číne.