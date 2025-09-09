Dôležitý konsolidačný balík pre rok 2026: Parlament môže rozhodovať v dvoch etapách, čo sa zmení?

Konsolidačné opatrenia na budúci rok môžu byť do Národnej rady (NR) SR predložené v dvoch častiach. Prvá by bola zameraná na všeobecnejšie ekonomické zmeny a druhá na zásahy do štátnej správy a jednotlivých rezortov. Avizoval to v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predseda poslaneckého klubu najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD Ján Richter.
Jedna z hlavných úloh nadchádzajúcej schôdze NR SR, ktorá začína v utorok, bude podľa neho práve príprava legislatívnych podmienok, aby sa parlament mohol v októbri zaoberať samotným štátnym rozpočtom na budúci rok. Konsolidačné opatrenia príde premiér Robert Fico a minister financií Ladislav Kamenický (obidvaja Smer-SD) najprv predstaviť poslancom a následne ich majú popoludní prezentovať verejne na tlačovej konferencii.
„V tejto chvíli to môže byť aj v dvoch častiach. Tá prvá časť sa má týkať tých všeobecno-ekonomických podmienok a riešení a tá druhá sa môže týkať dopadov na štátnu správu, jednotlivé rezorty a ministerstvá. Nevylučujem, že to môže byť dvoch častiach,“ uviedol Richter s tým, že podrobnosti budú známe neskôr.
Balík opatrení, ktoré už budú pripravené, má najprv prerokovať tripartita a následne v stredu (10. 9.) schváliť vláda. Potom bude smerovať do parlamentu. „Budeme sa tomu plynule venovať hlavne v piatok (12. 9.), kedy má minister financií hlavné body rokovania,“ avizoval Richter.