Veľký obrat je tu: ECB urobila dlho očakávaný krok k lacnejším úverom! (video)

Éra zdražovania peňazí sa skončila. Niekoľko mesiacov očakávaný krok Európskej centrálnej banky smerom k zníženiu nákladov na požičiavanie si prišiel vo štvrtok. Bankári rozhodli o prvom znížení úrokových sadzieb za takmer päť rokov.

Európska centrálna banka (ECB) začala cyklus zvyšovania úrokových sadzieb ešte v júli 2022. Jej hlavným cieľom bolo dostať pod kontrolu zrýchľujúcu sa infláciu. To sa jej aj postupne darí a aktuálny krok k uvoľneniu menovej politiky by mal podporiť ekonomiku eurozóny.

Základné úrokové sadzby sa po štvrtkovom zasadnutí Rady guvernérov Európskej centrálnej banky znižujú o štvrť percentuálneho bodu. Hlavná úroková sadzba z refinančných operácií tak klesne na úroveň 4,25 percenta, úroková sadzba z depozitných operácií na úroveň 3,75 percenta a úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie sa zníži na 4,5 percenta.

Od úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky sa pritom odvíjajú aj úroky, ktoré platia z úverov obyvatelia krajín eurozóny. Znamená to teda, že postupne by sa mohlo znižovanie úrokov pretaviť aj do zlacňovania úverov na Slovensku.

"Na základe aktualizovaného hodnotenia inflačného výhľadu, dynamiky základnej inflácie a účinnosti transmisie menovej politiky je momentálne primerané po deviatich mesiacoch konštantných sadzieb zmierniť stupeň reštrikcie menovej politiky," konštatuje sa v správe Rady guvernérov ECB.

Od zasadania Rady guvernérov v septembri 2023 inflácia klesla o viac než 2,5 percentuálneho bodu a inflačný výhľad sa podstatne zlepšil. Zmiernila sa i základná inflácia, čo ďalej potvrdilo známky oslabovania cenových tlakov, a inflačné očakávania pri všetkých horizontoch klesli. Menová politika udržiava podľa centrálnych bankárov reštriktívne podmienky financovania. Tlmením dopytu a zachovávaním pevného ukotvenia inflačných očakávaní tak výrazne prispieva k znižovaniu inflácie.

Rastu cien sa nezbavíme

"Napriek pokroku dosiahnutému v posledných štvrťrokoch sú však domáce cenové tlaky vzhľadom na zvýšený mzdový rast naďalej výrazné a inflácia pravdepodobne zostane nad cieľovou úrovňou aj počas značnej časti budúceho roka," očakávajú bankári. Celková inflácia by mala dosiahnuť v priemere 2,5 percenta v roku 2024, 2,2 percenta v roku 2025 a tesne pod dve percentá by sa mala dostať v roku 2026.

Rada guvernérov tvrdí, že je odhodlaná zabezpečiť včasný návrat inflácie na cieľovú úroveň 2 percentá v strednodobom horizonte. Menovopolitické sadzby bude udržiavať na dostatočne reštriktívnej úrovni dovtedy, kým to bude nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

Žiadne záväzky vopred

Ďalšie rozhodnutia bankárov o úrokových sadzbách budú vychádzať predovšetkým z hodnotenia inflačného výhľadu na základe aktuálnych hospodárskych a finančných údajov, dynamiky vývoja základnej inflácie a účinnosti transmisie menovej politiky. Rada guvernérov sa vopred nezaväzuje k žiadnej konkrétnej trajektórii sadzieb.

Rada guvernérov zároveň potvrdila, že počas druhej polovice roka bude znižovať objem cenných papierov Eurosystému nadobudnutých v rámci núdzového pandemického programu nákupu aktív priemerným tempom 7,5 miliardy eur za mesiac. Postup redukcie portfólia PEPP bude zhruba v súlade s postupom uplatňovaným v prípade programu nákupu aktív.