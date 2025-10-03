Dôchodcovia, ktorým Sociálna poisťovňa dôchodok vypláca v hotovosti prostredníctvom Slovenskej pošty, budú od novembra tohto roka pri preberaní dôchodku u doručovateľov alebo priamo na pošte podpisovať nový doklad – poštový poukaz.
Ako v piatok upozornila Sociálna poisťovňa, pre dôchodcov sa tým nič zásadné nemení, mení sa len doklad, ktorý podpisujú pri preberaní penzie. Doteraz podpisovali tzv. kvitančný list. O tejto zmene bude Slovenská pošta a Sociálna poisťovňa dôchodcov zároveň informovať vopred ešte počas októbra prostredníctvom osobitných letákov, ktoré im doručia ich poštoví doručovatelia alebo budú k dispozícii v pobočkách pošty.
Hotovostná výplata dôchodku je možná naďalej v zásade dvoma spôsobmi, a to doručením dôchodku poštovým doručovateľom na adresu bydliska alebo vyplatenie dôchodku priamo na pošte. Dôchodky pritom Sociálna poisťovňa prostredníctvom Slovenskej pošty vypláca v párne dni – čiže od 2. do 24. dňa kalendárneho mesiaca.
Tak, ako doteraz, prinesie poštový doručovateľ dôchodcovi dôchodok v deň jeho výplaty. Dôchodca sa preukáže občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti a podpíše poštový poukaz. Ak poštový doručovateľ dôchodcu nezastihne doma, dôchodok mu nechá na pošte.
Dôchodca, ktorý si chodí preberať dôchodok na poštu si ho, tiež ako doteraz, v deň výplaty dôchodku môže vyzdvihnúť na pošte. „Preukáže sa občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti, podpíše poštový poukaz a pošta mu vyplatí dôchodok,“ dodáva Sociálna poisťovňa.
Poštový poukaz na výplatu dôchodku je platný štandardne 30 dní odo dňa výplatného termínu. Do tohto času je potrebné si dôchodok prevziať. Po tomto termíne sa dôchodok vráti do Sociálnej poisťovne a pre jeho opätovnú výplatu bude potrebné Sociálnu poisťovňu kontaktovať.
Zavedenie výplaty dôchodkov poštovými poukazmi nebude pre dôchodcov podľa poisťovne predstavovať nijakú komplikáciu a v súvislosti s touto zmenou nepocítia negatívny dopad.
„Sociálna poisťovňa vypláca poštou v hotovosti približne tridsať percent dôchodkových dávok. Zvyšných sedemdesiat percent si poberatelia nechávajú posielať na bankové účty,“ uvádza Sociálna poisťovňa.