Dôležitá úroková sadzba v Číne klesla na tri percentá: Peking chce povzbudiť spotrebu

Čínska vlajka. Foto: unsplash.com/Arthur Wang

Čínska centrálna banka dnes oznámila zníženie dôležitej jednoročnej primárnej úverovej sadzby (LPR) o 0,1 percentuálneho bodu na tri percentá. Cieľom je povzbudiť spotrebu a rast úverov. Naposledy túto sadzbu Čína znížila vlani v októbri.

Zníženie sadzby centrálna banka oznámila hneď po tom, ako päť najväčších čínskych štátnych bánk uviedlo, že znížili úrokové sadzby z vkladov. Ide totiž o sadzbu určovanú bankami. Zníženie depozitných sadzieb by malo byť usmernením pre menších veriteľov, aby pristúpili k podobnému zníženiu, dodala agentúra Reuters.

Peking podporuje ekonomiku

Peking sa snaží podporiť ekonomiku kvôli obchodnej vojne so Spojenými štátmi. Znižovanie sadzieb je súčasťou balíka opatrení, ktoré guvernér centrálnej banky Pchan Kung-šeng s predstaviteľmi ďalších finančných regulátorov oznámil pred začiatkom obchodných rokovaní s USA. Opatrenia by mali uvoľniť dlhodobú likviditu vo výške jedného bilióna jüanov do bankového systému, uviedol na začiatku mája Pchan.

Zníženie vysokých ciel

Globálne investičné banky zvyšujú svoje prognózy tohtoročného hospodárskeho rastu Číny po tom, ako sa Peking a Washington dohodli na 90-dňovom výraznom znížení vysokých ciel, a to napriek neistote okolo čínsko-amerických obchodných rokovaní.

„Stále sa domnievame, že pre Peking bude pomerne náročné dosiahnuť svoj cieľ rastu ‚okolo päť percent‘, ak nezavedie rozsiahly stimulačný balík,“ uviedol tento týždeň vo svojej poznámke Ting Lu, ekonóm banky Nomura. „Vzhľadom na oddych v obchodnej vojne môže byť Peking pod menším tlakom, aby zaviedol nevyhnutné stimuly a reformy,“ dodal.

Už 7. októbra centrálni bankári znížili sedemdňovú centrálnu repo sadzbu o 0,1 percentuálneho bodu na 1,40 percenta. Rovnakým spôsobom klesli aj tri ďalšie úrokové sadzby.

Od 15. mája potom centrálni bankári znížili aj objem hotovosti, ktorý musia banky držať ako rezervy, takzvanú sadzbu povinných minimálnych rezerv (RRR), a to o 0,5 percentuálneho bodu na 6,2 percenta.