Dolár stagnuje, čaká sa na rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách

Foto: pixabay.com/TBIT

Americký dolár sa voči euru drží bez výraznejších zmien, investori čakajú na stredajšie rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o nastavení úrokových sadzieb. Jednotná európska mena sa okolo 16:30 hod. SEČ predávala za zhruba 1,0490 USD, nachádzala sa tak v tesnej blízkosti utorkového záveru.

Predpokladá sa, že Fed prikročí k ďalšiemu zníženiu základnej úrokovej sadzby, a to o štvrť percentuálneho bodu do rozpätia 4,25 až 4,50 percenta. Zároveň by však podľa analytikov mohol naznačiť, že v budúcom roku bude menovú politiku uvoľňovať pomalším tempom.

„Šéf Fedu Jerome Powell bude pravdepodobne signalizovať pomalšie tempo uvoľňovania,“ uviedol ekonóm David Doyle zo spoločnosti Macquarie. Analytik Padhraic Garvey z firmy ING predpovedal, že Fed na budúci mesiac znižovanie sadzieb preruší.

Európska centrálna banka (ECB) minulý týždeň podľa očakávania znížila svoju depozitnú sadzbu o ďalší štvrť percentuálneho bodu na 3,00 percenta. Signalizovala, že v budúcom roku plánuje úroky ďalej znižovať.