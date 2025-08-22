Dolár prudko posilnil, euro prepadlo na najnižšiu hodnotu za august: Čo ukazujú nové dáta?

Americký dolár sa v piatok posilnil a zrejme zaznamená výrazný týždenný rast. Investori totiž prehodnotili očakávania týkajúce sa zníženia úrokových sadzieb v USA. Euro voči doláru kleslo na najnižšiu úroveň od začiatku augusta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Kurz spoločnej európskej meny v piatok padol na 1,1583 USD/EUR, čo bolo najmenej od 6. augusta. Okolo 11.05 h SELČ sa euro obchodovalo približne po 1,16 USD. Euro, ktoré v roku 2025 profitovalo z oslabenia dolára, od začiatku týždňa voči americkému doláru stratilo 0,8 %. Od začiatku roka je však stále v pluse o 12 %.
Kurz libry v piatok stagnoval na úrovni 1,3402 USD, britská mena sa však od začiatku týždňa voči doláru oslabila približne o 1 %.
Dolárový index, ktorý meria hodnotu americkej meny voči šiestim dôležitým svetovým menám, sa dostal na 98,75 bodu. Od začiatku týždňa vzrástol o 0,9 % a prerušil dvojtýždňovú sériu poklesov.
Slabá správa o vývoji na trhu práce v USA počas júla spoločne s výraznými revíziami smerom nadol v oblasti tvorby pracovných miest v máji a júni posilnila nádeje, že americká centrálna banka (Fed) čoskoro uvoľní menovú politiku, čo malo negatívny vplyv na dolár. Obchodníci v jednom momente dokonca očakávali výrazné zníženie sadzieb na septembrovom zasadnutí.
Opatrné komentáre predstaviteľov Fedu a nové údaje z ekonomiky, ktoré signalizujú, že inflačné riziká opäť rastú, zmiernili tieto očakávania. Podľa obchodníkov existuje aktuálne 75 % pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 25 bázických bodov v septembri, pričom ešte pred týždňom to bolo 92 %.
Investori teraz netrpezlivo očakávajú piatkový prejav šéfa Fedu Jeroma Powella na konferencii v Jackson Hole, v ktorom by mohol signalizovať, aké bude ďalšie smerovanie menovej politiky v blízkej budúcnosti.