Dolár oslabuje po Trumpovom neúspechu presadiť vo vlastnej strane daňový zákon

Skončí dolár ako svetová rezervná mena číslo jeden? Foto: unsplash.com/Pepi Stojanovski

Americký dolár tretím dňom oslabuje. Investori sa obávajú o osud rozsiahleho daňového zákona prezidenta Donalda Trumpa, ktorému sa preneho nepodarilo získať podporu republikánov. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, krátko pred 17.30 h strácal asi 0,5 percenta na 99,52 bodu.

Americká mena zostáva pod tlakom, ako sa zvyšujú výnosy amerických vládnych dlhopisov. Kráti sa tiež čas do konca 90-dňového odkladu ciel, ktoré Trump oznámil a ktoré sa vzťahujú na rad obchodných partnerov Spojených štátov. Navyše sa zdá, že rokovania s blízkymi spojencami Tokom a Soulom zrejme stratili na dynamike, uviedla agentúra Reuters.

Donald Trump Foto: SITA/AP

„Nedomnievame sa, že by sa dolár – a americké aktíva všeobecne – nachádzal na začiatku ‚špirály smrti‘,“ uviedli analytici spoločnosti Commonwealth Bank of Australia. „Predpokladáme však, že dolár v roku 2026 opäť oslabí, akonáhle odznie colná neistota a nižšie úrokové sadzby podporia oživenie svetovej ekonomiky,“ pokračujú. „Okrem toho očakávame, že veľkí správcovia peňazí budú časom alokovať menej kapitálu do aktív v USD,“ dodali.Euro si k doláru v rovnakom čase pripisovalo 0,5 percenta na 1,1336 USD. Voči japonskému jenu dolár strácal asi 0,6 percenta na 143,68 JPY.