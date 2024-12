Dohoda o pôžičke medzi Slovenskom a menovým fondom sa predĺži o tri roky

Foto: flickr.com/Simone D. McCourtie/World Bank

Platnosť aktuálnej bilaterálnej dohody o pôžičke medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným menovým fondom (MMF) sa predĺži maximálne o tri roky, teda do konca roka 2027. Vyplýva to z návrhu na uzavretie dodatku k Dohode o pôžičke medzi SR a MMF, ktorý v stredu schválila vláda. Dodatok upresňuje tiež postup fondu pri prípadnom čerpaní a splácaní zdrojov.

Slovensko uzatvorilo s MMF dohodu o pôžičke doteraz štyrikrát, aktuálne platnú zmluvu schválila vláda v roku 2020 a platí do 31. decembra 2024. Na jej základe môže SR poskytnúť fondu maximálne 672 miliónov eur. Doteraz sa z nej nečerpali žiadne zdroje.

Prostriedky na poskytnutie pôžičiek členským krajinám čerpá MMF z troch zdrojov. Ide o členské kvóty, zdroje z multilaterálneho pôžičkového rámca a zdroje z bilaterálnych dohôd o pôžičkách. V roku 2023 došlo k dohode na zvýšení členských kvót o 50 %, v dôsledku čoho má fond úplne upustiť od použitia zdrojov z bilaterálnych pôžičiek. Ministerstvo financií však upozornilo, že zvýšenie členskej kvóty je časovo náročné a jeho realizácia trvá niekoľko rokov.

„Z tohto dôvodu MMF navrhol zaviesť prechodné opatrenie na udržanie svojej úverovej kapacity. Ide o predĺženie platnosti bilaterálnych dohôd o pôžičkách do doby, kým zvýšenie členských kvót nadobudne účinnosť, alebo do 31. decembra 2027, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr,“ priblížil rezort financií. O takéto predĺženie požiadal fond aj Slovensko.

V prípade čerpania peňazí z tejto dohody by zdroje zabezpečovala Národná banka Slovenska (NBS). Vznikli by jej pritom nákladové aj výnosové úroky, preto má s ministerstvom financií uzatvorenú dohodu o refundácii tohto rozdielu, ktorej platnosť sa má tiež predĺžiť. „NBS odhaduje, že v prípade poskytnutia zdrojov z dohody o pôžičke by MF SR refundovalo NBS úrokový diferenciál ročne vo výške 650 000 eur,“ vyčíslilo ministerstvo.