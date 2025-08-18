Dohoda koalície na konsolidácii sa naťahuje: Odsúhlasená je polovica opatrení!

Dlho očakávané výsledky rokovaní koalície o podobe balíka konsolidačných opatrení pre budúci rok stále neprichádzajú. Aj keď koaličná rada v pondelok podvečer rokovala o pripravovanej konsolidácii, konkrétne závery sme sa stále nedozvedeli. Premiér Robert Fico avizuje, že rozhovory koaličných lídrov budú ešte pokračovať.
Vládni predstavitelia už skôr avizovali, že kabinet by mal o konsolidačných opatreniach rokovať už túto stredu 20. augusta. Aktuálne sa však zdá, že termín sa nakoniec ešte posunie, keďže v tento deň podvečer by lídri koalície mali o podobe pripravovaného balíčka ešte len rokovať.
Ako priblížil po pondelkovom rokovaní Robert Fico, koaličná rada dnes pokračovala v rokovaní o konsolidácii verejných financií, ktoré podľa jeho slov predchádzajúca vláda odovzdala v najhoršom stave v EÚ.
„Koaličná rada sa drží zásady, že konsolidácia by mala byť rovnocenne znášaná štátom, podnikateľským sektorom a občanmi,“ uviedol na sociálnej sieti Fico.
V tomto duchu podľa jeho slov koaličná rada prijala ďalšie rozhodnutia a dohodla sa, že v rokovaniach bude pokračovať aj túto stredu 20. augusta o 17:00. „Koaličná rada sa zároveň dohodla, že o záveroch, pokiaľ ide o konsolidáciu, bude verejne informovať až vtedy, keď dosiahne úplnú dohodu,“ uzatvoril premiér.
Predstaví vláda tento týždeň chystaný balík konsolidačných opatrení?
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v pondelok podľa agentúry TASR uviedol, že vládna koalícia sa zhodla na prvých dvoch desiatkach opatrení a je tak podľa neho približne za polovicou potrebných zmien.
Na najbližšiu vládu tak Kamenický nepredloží žiaden materiál, ktorý by sa týkal konsolidácie. Aby mohol byť schválený štátny rozpočet v novembri, musia byť podľa Kamenického materiály schválené vládou najneskôr začiatkom septembra. Minister konkrétne opatrenia odmietol zverejniť a nespresnil ani sumu, ktorej by sa mala konsolidácia týkať.
Na konkrétny obsah pripravovaného balíka konsolidačných opatrení si tak budeme musieť ešte minimálne niekoľko dní počkať. Zatiaľ známe je len to, že vláda bude aj v budúcom roku pokračovať v dotovaní cien energií pre vybrané domácnosti. Rovnako sa lídri koalície po minulotýždňovom rokovaní vyjadrili, že medializované informácie o pripravovanom zvyšovaní dane z pridanej hodnoty sú nepravdivé. Viac si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.