Dodatočné výdavky na obranu nesmú podľa Kamenického ohroziť naše sociálne programy

Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Foto: TASR

Ministri financií EÚ (Ecofin) sa v utorok v Bruseli zaoberali aj výsledkami minulotýždňového mimoriadneho summitu EÚ zameraného na otázky obrany a navyšovania zdrojov na obranu. Slovensko nechce obranné výdavky na úkor sociálnych programov, uviedol po zasadnutí Ecofinu minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Kamenický upozornil, že nová administratíva USA sa už veľmi nesnaží financovať obranu Európy, aj preto sa Európania rozhodujú vynakladať oveľa väčšie prostriedky na obranu ako doteraz. V tejto súvislosti zdôraznil, že preňho ako pre ministra financií je dôležité, aby pre Slovensko boli tieto výdavky „znesiteľné“ a aby financovanie týchto výdavkov bolo umožnené výnimkami z fiškálnych pravidiel Paktu stability a rastu.

„My si dnes nemôžeme dovoliť to, aby sme dávali zdroje, ktoré potrebujeme na sociálne programy na obranu. Z pohľadu nových pravidiel chceme viac používať tieto prostriedky na duálne využitie. Hovoríme napríklad o výstavbe nemocnice v Prešove, ktorá bude používaná pre vojakov aj pre civilné účely. Chceme dokončovať mosty, aby boli priepustné pre vojenskú techniku, ale mosty a cesty sú dôležité aj pre ostatných ľudí,“ opísal situáciu.Podľa jeho slov ministri hovorili aj o možnosti využívania kohéznych fondov EÚ na obranné účely a pripomenul, že Slovensko tieto fondy čerpá slabo. Preto by privítal presmerovanie časti týchto zdrojov, aby neprepadli, do obrannej sféry.

Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) Foto: TASR

Upozornil, že Slovensko má nastavený nejaký rozpočet a fiškálne pravidlá a v ich rámci si vláda nemôže dovoliť zvyšovať výdavky na obranu. Preto Slovensko podporuje návrhy EÚ, že ak budú mať štáty nejaké výdavky na obranu navyše, tie nesmú byť na úkor sociálnych programov.„Zaznelo viacero názorov, že ak sa budú zvyšovať výdavky, bude to mať vplyv na dlh. Ja, aj ďalší ministri, sme hovorili, že nie je možné úplne neobmedzene dvíhať výdavky, že to môže mať vplyv na ratingy a to si musíme ustrážiť,“ vysvetlil Kamenický. A spresnil, že slovenská vláda bude presadzovať len také navýšenie výdavkov, ktoré bude primerané a mimo pravidiel pre čerpanie súčasného rozpočtu.