Dočkajú sa seniorky vyšších dôchodkov? Minister práce ide hľadať podporu pre radikálnu zmenu! (video)

Ženy poberajúce starobný dôchodok, ktoré strávili niekoľko rokov starostlivosťou o deti, by sa mohli dočkať dôležitej zmeny. Ich dôchodky by sa mohli prepočítať tak, že by sa v nich zohľadnili aj roky strávené na materskej či rodičovskej dovolenke. Minister práce Erik Tomáš má už pripravenú aj potrebnú zmenu zákona a najnovšie avizuje, že ide pre svoj návrh hľadať politickú podporu. A to nielen v rámci koalície, ale aj medzi opozičnými poslancami.

Začiatok tohto roka priniesol pre seniorov na Slovensku okrem iného aj zmeny v rodičovských dôchodkoch. Pôvodný systém ich vyplácania z odvodov pracujúcich detí padol za obeť konsolidačným opatreniam vlády a od januára ho nahrádza nová možnosť poukazovania podielu zaplatenej dane. Podľa ministra práce Erika Tomáša je to jediné konsolidačné opatrenie, na ktorom sa zhodla aj tripartita. Teda zástupcovia vlády, odborov a zamestnávateľov.

Pôvodné nastavenie rodičovských dôchodkov bolo podľa ministra práce diskriminačné. Znevýhodňovalo totiž niektorých seniorov, a to napríklad tých, ktorí deti nemali, ktorým deti zomreli alebo sú zdravotne znevýhodnené. Nový plnohodnotný trinásty dôchodok, ktorý seniori na Slovensku prvýkrát dostali v decembri minulého roka, je podľa jeho slov lepšou alternatívou.

Drvivá väčšia dôchodcov, konkrétne až 90 percent, podľa ministra práce dostane z trinásteho dôchodku viac peňazí ako z predchádzajúceho rodičovského dôchodku a pôvodného trinásteho dôchodku, ktorý bol zavedený ako sociálna dávka, dokopy.

Dočkajú sa matky vyšších dôchodkov?

Zmeny v rodičovských dôchodkoch pritom nemusia byť posledné, ktorých sa seniori na Slovensku dočkajú. Minister práce totiž avizuje, že už ma pripravený aj ďalší návrh zákona, ktorý by mal pomôcť ženám, ktoré sa počas svojho života starali o výchovu detí. Tým by sa mohli dôchodky prepočítať a následne aj zvýšiť.

Potrebný návrh zákona pre túto zmenu má už Erik Tomáš pripravený. Ako vyhlásil v stredu na tlačovej besede, jeho princíp spočíva v tom, že na matky, ktoré boli na materskej či rodičovskej dovolenke, by sa pozeralo ako keby pracovali. Teda roky strávené výchovou malých detí by sa im riadne započítali a po prepočítaní by sa mohli dočkať aj vyšších dôchodkov. Tie by sa im mohli podľa ministra práce zvýšiť aj spätne.

Toto riešenie by podľa Erika Tomáša odstránilo akúkoľvek diskrimináciu medzi seniormi. Pred ministrom práce však stojí ešte úloha nájsť pre tento návrh politickú podporu. Tú chce pritom hľadať aj v radoch opozície. „Zákon je už pripravený a ja idem teraz, samozrejme, diskutovať o politickej podpore nielen v rámci koalície, ale aj v rámci opozície,“ hovorí Erik Tomáš.

Minister práce v tejto súvislosti poukázal na pozitívne skúsenosti z minulého roka, kedy sa podarilo viacero kľúčových zmien v rezorte práce presadiť ústavnou väčšinou, teda aj s pomocou opozičných hlasov. V súčasných „tesných politických pomeroch“ to považuje za malý zázrak. Konkrétne spomenul napríklad nové nastavenie minimálnej mzdy či už spomínané plnohodnotné trináste dôchodky.