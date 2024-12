Dôchodky už od januára porastú: Kto čaká výrazne zvýšenie, bude asi sklamaný!

Foto: freepik.com/prostooleh

Dôchodky na Slovensku od nového roka porastú. A to tempom, ktoré vychádza z rastu cien v rozhodujúcom období roka 2024. Dôchodcovia nič robiť nemusia, Sociálna poisťovňa zvýši dôchodky automaticky bez ich osobitnej žiadosti a prvýkrát ich dostanú vo výplatnom termíne v januári 2025.

Pripravené zvýšenie dôchodkov odzrkadľuje medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaný Štatistickým úradom SR za prvých deväť mesiacov tohto roka. O zvýšení dôchodkov od 1. januára 2025 dostanú ich poberatelia od Sociálnej poisťovne písomné rozhodnutie.

Podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahla deväťmesačná dôchodcovská inflácia na Slovensku 2,1 percenta. O rovnaké percento sa tým pádom od januára 2025 zvýšia aj dôchodky.

Výraznejšieho zvýšenia dôchodkov by sa penzisti mohli dočkať o rok neskôr, kedy by mohli ísť hore aj o viac ako 5 percent. Podpíše sa pod to očakávané zrýchlenie inflácie v budúcom roku, aj pod vplyvom vládneho konsolidačného balíčka.

Zmeny sa dotknú aj minimálnych dôchodkov

Zároveň platí, že od 1. januára 2025 sa mení aj samotná suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca získanému počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku. Napríklad dôchodca, ktorý na účely minimálneho dôchodku získa zákonom určených minimálne 30 rokov dôchodkového poistenia, bude mať od 1. januára 2025 nárok na minimálny dôchodok vo výške 397,30 eura, pri 40-tich rokoch dôchodkového poistenia to bude 467,20 eura.

Konkrétne sumy minimálneho dôchodku platné od 1. januára 2025 nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne po kliknutí na tento odkaz.

Pre rast dôchodkov je rozhodujúci vývoj vybraných cien

Dôchodkové dávky sa zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané štatistickým úradom. Tento rast cien sa sleduje za prvých deväť mesiacov roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa dôchodky zvýšia. Čiže pre rok 2025 je rozhodujúcich prvých deväť mesiacov roka 2024. Podobne v ďalších rokoch sa berie do úvahy vývoj dôchodcovskej inflácie v roku predtým.

Nový dôchodok vám ukáže kalkulačka

Novú výšku dôchodku si môžete zistiť už teraz. Sociálna poisťovňa totiž sprístupnila kalkulačku, ktorá vám ju vypočíta. Stačí zadať základné údaje a zvýšený dôchodok uvidíte do pár sekúnd. Stačí si z ponuky v kalkulačke vyberať druh dôchodku a v ďalšom riadku zadať mesačnú sumu dôchodku, ktorú dôchodca aktuálne poberá, a to v eurách. Nakoniec je potrebné stlačiť Vypočítať a ihneď sa dozviete potrebné informácie.

Kalkulačka je dostupná na webe Sociálnej poisťovne na tomto odkaze.

V porovnaní so začiatkom tohto roka dôchodcov čaká pomalší rast dôchodkov. Dôchodky priznané pred 1. januárom 2024 totiž Sociálna poisťovňa zvýšila od januára tohto roka o 3,6 percenta. Novopriznané dôchodky sa valorizovali o 14,5 percenta. V budúcom roku by sa mali zvýšiť už o spomínaných 2,1 percenta.

Oveľa pozitívnejší pre dôchodcov však bol rok 2023, kedy sa dôchodky pre vysokú infláciu zvýšili od začiatku roka až o takmer 12 percent a v polovici roka mimoriadne o ďalších takmer 11 percent.