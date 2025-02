Dôchodky rástli aj minulý rok: Pozrite sa, koľko dostal v priemere slovenský penzista!

Foto: freepik.com/pressfoto

Dôchodkové dávky na Slovensku aj v minulom roku rástli. Z údajov Sociálnej poisťovne o ich priemerných výškach v roku 2024 vyplýva, že starobné dôchodky stúpli za rok o viac ako 30 eur. Zhruba o rovnakú sumu vzrástla v minulom roku aj priemerná výška predčasného dôchodku a na konci roka presiahla 733 eur.

Sociálna poisťovňa vypláca počas roka viacero druhov dôchodkových dávok. Okrem starobných či predčasných starobných dôchodkov ide aj o invalidné, vdovské, vdovecké či sirotské dôchodky. Všetky tieto dávky podľa aktuálne zverejnených údajov v roku 2024 zaznamenali oproti roku 2023 nárast.

Najviac dôchodkov, a to už viac ako 1,1 milióna, vypláca Sociálna poisťovňa starobným penzistom. Priemerná výška starobného dôchodku na Slovensku vzrástla zo 649 eur v závere roka 2023 na minuloročných 683 eur. Ešte z o niečo vyšších dôchodkov sa môžu tešiť poberatelia predčasných starobných dôchodkov, ktorých priemerná výška stúpla v spomínanom období zo 702 eur na 733 eur. Podpísali sa pod to viackrát spomínané výhodné podmienky pre odchod do predčasnej penzie.

Prilepšenie však v minulom roku zaznamenali aj poberatelia ostatných dôchodkových dávok. Invalidné dôchodky s mierou uznania invalidity do 70 percent vzrástli z 290 na 309 eur a pri invalidných dôchodkoch s mierou invalidity nad 70 percent to bol nárast z 526 eur na 558 eur.

Vdovské a vdovecké dôchodky zaznamenali o niečo miernejší nárast, a to v prípade vdovských dôchodkov z 361 na 376 eur a pri vdoveckých dôchodkoch to bol nárast z 297 eur na 312 eur. Priemerná výška sirotského dôchodku na Slovensku stúpla zo 194 eur v závere roka 2023 na minuloročných 208 eur.

Rastúca výška dôchodkov, ale aj zvyšujúci sa počet penzistov či nové trináste dôchodky sa však podpisujú aj pod čoraz väčšie výdavky Sociálnej poisťovne. Vlani už výdavky na dôchodky presiahli 12,6 miliardy eur a oproti predchádzajúcemu roku stúpli až o takmer štvrtinu. Viac si o tom, akú finančnú výpomoc potrebuje Sociálna poisťovňa zo štátneho rozpočtu, môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.