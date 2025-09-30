Ďalšie zvýšenie dôchodkov sa pomaly blíži. Penzie stúpnu už od nového roka a čoskoro bude definitívne známe aj percento, o ktoré porastú. Podľa doterajšieho vývoja dôchodcovskej inflácie to vyzerá tak, že penzisti sa dočkajú výraznejšieho rastu dôchodkov ako v tomto roku, kedy stúpli o 2,1 %.
Pre každoročné zvyšovanie dôchodkov od januára nového roka je rozhodujúci medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaný Štatistickým úradom SR. Do úvahy sa pritom berie deväť mesiacov roka, ktorý predchádza tomu, v ktorom sa dôchodky zvyšujú.
To znamená, že pre zvýšenie dôchodkov od 1. januára 2026 je rozhodujúci vývoj dôchodcovskej inflácie od januára do konca septembra tohto roka. Aj keď definitívne údaje za deväť mesiacov ešte nepoznáme, veľa napovedá vývoj už za osem mesiacov tohto roka.
Sledovaná inflácia, dôležitá pre rast dôchodkov, za osem mesiacov tohto roka predstavovala podľa údajov Štatistického úradu SR 3,6 %. Septembrový údaj by už s týmto percentom výraznejšie zamávať nemal, čiže zhruba o takúto úroveň by v budúcom roku mali vzrásť aj dôchodky seniorov na Slovensku. Definitívne číslo za september, a tým pádom aj konečné zvýšenie dôchodkov, sa dozvieme už koncom októbra tohto roka.
A čo by to v praxi znamenalo? V prípade napríklad priemerného dôchodku, ktorý už prekročil 702 eur, by zvýšenie o 3,6 % znamenalo dodatočných zhruba 25 eur pre seniora každý mesiac. Za rok by mu vďaka valorizácii dôchodku pribudlo zhruba 300 eur.
Ste spokojní s očakávaným zvýšením dôchodkov od januára 2026 približne o 3,6 %?
Od 1. januára 2026 sa budú o sledovanú mieru inflácie zvyšovať všetky dôchodky, ktoré ich poberatelia dostávajú k tomuto dátumu. Sociálna poisťovňa dôchodky zvýši bez žiadosti. Rozhodnutia o zvýšení dôchodku budú dôchodcom doručované na konci tohto roka a začiatkom budúceho roka.
Kalkulačka valorizácie dôchodku od 1. 1. 2026
Zadajte priemernú dôchodcovskú infláciu a aktuálnu sumu dôchodku a kalkulačka vám vypočíta výšku valorizovaného dôchodku od 1. januára budúceho roku.
V porovnaní so začiatkom tohto roka tak dôchodcov čaká zrejme rýchlejší rast dôchodkov. Dôchodky priznané pred 1. januárom 2025 totiž Sociálna poisťovňa zvýšila od januára tohto roka o 2,1 percenta, čo zodpovedalo vývoju dôchodcovskej inflácie od januára do septembra 2024.