Rozdiely v dôchodkoch medzi mužmi a ženami na Slovensku pretrvávajú aj v tomto roku. Kým priemerný starobný dôchodok mužov sa už blíži k hranici 775 eur, ženy poberajú v priemere o viac než 140 eur menej. Podobné rozdiely sa prejavujú aj pri ďalších typoch dôchodkov.
Rozdiely medzi mužmi a ženami pri dôchodkoch sú dôsledkom dlhodobých rozdielov v zárobkoch a odpracovaných rokoch. Ženy častejšie prerušujú kariéru z dôvodu starostlivosti o deti a pracujú v sektoroch s nižšími mzdami, čo sa premieta do nižších odvodov a tým aj nižších dôchodkov.
Pri pozostalostných dávkach je situácia opačná – vdovský dôchodok, ktorý poberajú prevažne ženy, je vyšší ako vdovecký. Je to najmä preto, že ženy častejšie prežívajú svojich partnerov a výška ich vdovského dôchodku vychádza z vyššieho dôchodku zosnulého muža.
Pri pohľade na priemerné výšky dôchodkov vyplácaných v polovici tohto roka podľa údajov Sociálnej poisťovne je jasne viditeľná vyššia úroveň pri dôchodkoch vyplácaných mužom. Tie v prípade starobných dôchodkov v priemere dosahujú takmer 775 eur, kým u žien je to necelých 632 eur, čiže o 143 eur mesačne menej. Podobný rozdiel v neprospech žien vo výške takmer 130 eur je aj v prípade predčasných dôchodkov.
Priemerné invalidné dôchodky sú v prípade mužov vo výške 437 eur a v prípade žien 387 eur, čiže rozdiel medzi nimi dosahuje zhruba 50 eur. Na porovnateľnej úrovni sú len sirotské dôchodky. Ako už bolo spomenuté, jediná dôchodková dávka, pri ktorej ženy vychádzajú v tomto porovnaní lepšie, sú vdovské dôchodky. Tie sa však vypočítavajú z príjmov manželov, čiže to má vplyv aj na ich vyššiu úroveň.
Ako vnímate rozdiely medzi dôchodkami mužov a žien na Slovensku?
Zmeny do spôsobu odmeňovania mužov a žien, ktoré by sa následne mohli prejaviť aj v dôchodkoch, by mal priniesť nový zákon z dielne rezortu práce. Ministerstvo pripravilo prelomový zákon, ktorého cieľom je znížiť rozdiely v platoch medzi mužmi a ženami.
Táto nová legislatíva, ktorá vychádza z európskej smernice, by mala priniesť zásadné zmeny do transparentnosti odmeňovania. Po novom budú môcť zamestnanci napríklad zistiť, aký je priemerný plat ich kolegov a kolegýň na porovnateľných pozíciách. Viac si o tomto návrhu môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.