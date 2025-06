Dôchodcovia, živnostníci či nezamestnaní pozor: Sociálna poisťovňa zavádza užitočné novinky!

Informačné materiály Sociálnej poisťovne. Foto: SITA

Sociálna poisťovňa zavádza ďalšie digitálne vylepšenia, ktoré občanom zjednodušia vybavovanie dôchodku či platenie poistného. Rovnako si budú môcť záujemcovia jednoducho z pohodlia domova vypočítať podporu v nezamestnanosti. Všetky tieto zmeny im umožnia novinky v Elektronickom účte poistenca.

Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii svojich služieb, ktoré podľa nej patria k prioritným a strategickým pilierom jej činnosti. V týchto dňoch uvádza do prevádzky ďalšie novinky. V Elektronickom účte poistenca si už klient bude môcť sám sledovať a prostredníctvom platobnej brány aj uhradiť poistné a ďalšie nedoplatky, vrátane penále. Po zamestnávateľoch tak budú mať túto pohodlnú službu k dispozícii aj fyzické osoby – živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby a tiež dobrovoľne poistené osoby.

Rovnako si bez návštevy pobočky v prípade straty zamestnania budú môcť záujemcovia prostredníctvom novej kalkulačky orientačne zistiť informatívnu sumu dávky v nezamestnanosti. Ďalšia zo zmien sa týka žiadateľov o dôchodok. Tí si už po novom budú môcť bez návštevy pobočky či kontaktovania Informačno-poradenského centra preveriť aj to, v akom štádiu vybavovania je ich podaná žiadosť o dôchodkovú dávku.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš na stredajšej tlačovej besede vyzval všetkých poistencov Sociálnej poisťovne, aby si elektronický účet aktivovali. Podľa jeho slov je to fantastická vec a klienti poisťovne sa v ňom dozvedia veľmi dôležité informácie. Zatiaľ si tento účet aktivovalo zhruba 400-tisíc ľudí, celkovo však poisťovňa eviduje asi 3,5 milióna poistencov.

Žiadateľ o dôchodok si už napríklad vo svojom Elektronickom účte poistenca bude môcť nájsť novú sekciu – Konanie o dôchodkovej dávke. V tejto časti nájde aj „Prehľad žiadostí o dôchodkové dávky“. Po kliknutí na konkrétnu žiadosť sa otvorí jej detail s informáciami o stave konania, dátum spísania žiadosti a proces schválenia, či prerušenia konania. „Vidí, či bola predĺžená lehota na vydanie rozhodnutia. Tiež sa dozvie dátum prvej vyplatenej platby, či dátumy kedy klient môže očakávať doplatky a tiež spôsob výplaty príspevku,“ dodáva Sociálna poisťovňa.

Výšku podpory v nezamestnanosti si zistíte aj z domu

V prípade, že si klient podá žiadosť o dávku v nezamestnanosti na úrade práce, Sociálnu poisťovňu už navštíviť nemusí a následne proces schvaľovania a priznania dávky, a to vrátane jej výšky, môže sledovať vo svojom elektronickom účte.

Ďalšia z už spomínaných noviniek sa týka úhrady poistného a nedoplatkov. Táto funkcionalita je určená pre SZČO a dobrovoľne poistené osoby. Tie si budú môcť zvoliť, či uhradia aktuálne poistné alebo nedoplatky poistného za konkrétne obdobia, resp. penále. Zvoliť si môžu aj výšku úhrady a obdobie, ktorého sa nedoplatok týka.

„Platba sa uskutoční prostredníctvom Štátnej pokladnice, ktorá umožňuje online platby s využitím platobnej karty, platobnej metódy Google Pay alebo Apple Pay, prípadne prostredníctvom platobných tlačidiel vybraných bánk na Slovensku,“ uvádza Sociálna poisťovňa. Zaúčtovanie platby v informačnom systéme Sociálnej poisťovne sa spravidla uskutoční v pracovných dňoch do 48 hodín.

Pribudnú aj informácie o budúcich dôchodkoch

Minister práce však avizuje, že toto nie sú posledné zmeny, ktoré Sociálna poisťovňa zavádza. Už na jeseň tohto roka by mala pribudnúť aplikácia pre mobilné telefóny, v rámci ktorej budú môcť klienti všetky aj tieto nové funkcionality využívať.

Následne v máji budúceho roka by do Elektronického účtu poistenca mala pribudnúť aj dôchodková prognóza klientov. Zistiť by v nej mali koľko dní im chýba do dôchodku, v akom veku pôjdu do dôchodku či koľko budú podľa odhadov na penzii dostávať.

Elektronický účet poistenca poskytuje klientovi Sociálnej poisťovne široký prehľad o jeho sociálnom poistení, umožňuje mu sledovať a získavať dôležité informácie bez návštevy pobočky alebo papierových žiadostí.

Ako je možné sa k nemu dostať? Klienti, ktorí používajú elektronický občiansky preukaz (eID), si prístup môžu vybaviť bez návštevy pobočky cez úvodnú stránku eSlužieb po kliknutí na tlačidlo Registrácia vpravo hore. Ak ale nepoužívate elektronický občiansky preukaz, ani ste nikdy v minulosti nemali zriadený prístup do eSlužieb, resp. do Elektronického účtu poistenca, bude vám stačiť jedna osobná návšteva pobočky Sociálnej poisťovne, aby ste si prístup vybavili.