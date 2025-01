Dôchodcovia žijúci v zahraničí musia v januári doručiť potvrdenie o žití

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/rwalsh623

Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne (SP) s bydliskom mimo Slovenska by nemali v januári zabudnúť na povinnosť doručiť SP tlačivo – tzv. potvrdenie o žití, a to do 15. januára, respektíve do 31. januára 2025. Poberatelia dôchodkov žijúci v ČR potvrdenie o žití podávať nemusia. Informovala o tom Jana Hrabková, špecialistka komunikácie SP.

Spresnila, že ak ide o krajinu EÚ/Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarska, je potrebné tlačivo zaslať jedenkrát ročne v lehote do 31. januára. Poberatelia dôchodkov zo SP žijúci v ČR túto povinnosť nemajú, SP a Česká správa sociálneho zabezpečenia si údaje vymieňajú elektronicky. Ak ide o krajinu mimo EÚ/EHP a Švajčiarska, tlačivo je potrebné doručiť štyrikrát do roka, najbližšie do 15. januára 2025.

Hrabková vysvetlila, že SP na základe tlačiva môže naďalej bez prerušenia vyplácať poberateľovi dôchodok a predíde sa tak prípadným komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní žitia.

V súčasnosti zasielajú dôchodcom tlačivo spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku

Doplnila, že tlačivá potvrdenia o žití SP v súčasnosti zasiela dôchodcom spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Dôchodcom odporúča využiť práve toto tlačivo, keďže obsahuje čiarový kód pre zefektívnenie jeho spracovania.

Dodala, že vyplnené tlačivo s úradne osvedčeným podpisom zašle poberateľ dôchodku poštou (Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava 1) alebo elektronicky na mail: lifecertification@socpoist.sk.