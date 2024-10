Dôchodcovia žijúci mimo EÚ musia do polovice októbra poslať potvrdenie o žití

Foto: freepik.com/gpointstudio

Do 15. októbra musia dôchodcovia žijúci mimo EÚ poslať Sociálnej poisťovni (SP) potvrdenie o žití, a to z dôvodu vyplatenia dôchodku. Týka sa to seniorov, ktorí žijú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), teda aj vo Švajčiarsku, Veľkej Británii a Severnom Írsku. V stredu o tom informovala SP. „Preukázanie žitia je zákonnou podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie a mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, kam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze. Dôchodcovia v štátoch, ktoré sa riadia koordinačnými nariadeniami EÚ okrem Českej republiky, zasielajú potvrdenia o žití len raz ročne v januári,“ uviedla SP. Doplnila, že tlačivo musí byť vlastnoručne podpísané, pričom podpis nesmie byť starší ako jeden mesiac pred zaslaním do poisťovne a zároveň musí byť úradne overený v danom štáte.

SP po prijatí potvrdenia následne seniorom vyplatí dôchodok za obdobie od 1. júla do 30. septembra tohto roka. Poisťovňa priblížila, že termín na doručenie ďalšieho potvrdenia bude v januári 2025. Netýka sa to však dôchodcov žijúcich v Česku, kde si poisťovňa elektronicky vymieňa informácie o senioroch s Českou správou sociálneho zabezpečenia. Sociálna poisťovňa k 30. júnu 2024 vyplatila do zahraničia spolu 36 821 dôchodkových dávok, z toho do krajín mimo EÚ 3810. „Najviac ich z krajín mimo EÚ smerovalo do zámoria, a to do Kanady (1454) a USA (1092). Do krajín EÚ, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva vyplatila poisťovňa spolu 33 011 dôchodkov, z toho najviac do Českej republiky (16 575) a Nemecka (4055),“ uzavrela SP.