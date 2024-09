Dôchodcovia prídu o stovky eur: Pozrite sa, koľko dostanú po novom z rodičovského dôchodku!

Foto: freepik.com/Racool_studio, freepik, generované AI, oPeniazoch.sk

Pripravené zmeny v rodičovskom dôchodku pocítia seniori negatívne vo svojich peňaženkách. Kým podľa v súčasnosti platných pravidiel by za budúci rok mali dostať stovky eur, podľa nových pravidiel môžu očakávať maximálne niekoľko desiatok eur. Od budúceho roka totiž vláda v rámci pripravených konsolidačných opatrení ruší súčasný systém vyplácania rodičovského dôchodku a nahrádza ho možnosťou pre deti poslať svojim rodičom 2-percentný podiel zo zaplatenej dane.

Vláda Roberta Fica v utorok oznámila, aké má ďalšie plány s rodičovským dôchodkom. Ten v jeho súčasnej podobe od januára budúceho roka končí a nahradí ho daňová asignácia. Teda možnosť pre pracujúcich poslať 2 percentá zo zaplatenej dane otcovi, mame alebo vybranej neziskovej organizácii. V budúcom roku by pritom seniori z rodičovského dôchodku nemali dostať ani cent, ten sa totiž za rok 2025 vyplatí až v roku 2026.

Na základe zmien, ktoré v stredu už odsúhlasila aj vláda na svojom rokovaní, sa umožní fyzickým osobám, aby okrem súčasnej možnosti poukázať 2 percentá (resp. 3 percentá, ak daňovník vykonával dobrovoľnícku činnosť) zo zaplatenej dane občianskym združeniam či neziskovým organizáciám, mohli podporiť aj svojich rodičov. Podiel zaplatenej dane pritom budú môcť poslať obom rodičom. Podľa nových pravidiel tak môžu poukázať obom rodičom spolu až 4 percentá, to znamená 2 percentá otcovi a 2 percentá matke. Výška asignovanej dane je však stanovená minimálne 3 eurá pre jedného rodiča.

Súhlasíte s pripravenými zmenami v rodičovskom dôchodku? Áno Nie Odoslať odpoveď

Ministerstvo financií zároveň v pripravenej dôvodovej správe k zmenám pripúšťa, že zavedenie asignácie dane rodičom má v kombinácii so zrušením doterajšieho systému vyplácania rodičovského dôchodku negatívny dopad na príjem rodičov, ktorí sú poberateľmi dôchodku.

V konkrétnych číslach vyzerá budúcnosť rodičovských dôchodkov asi takto. Vzhľadom na výšku priemernej mzdy v roku 2025 sa odhaduje suma asignovanej dane na jedného rodiča, ktorý je poberateľom dôchodku, v sume 38,96 eura, čiže na dvoch takýchto rodičov pripadá suma 77,92 eura. V porovnaní so súčasným systémom vyplácania rodičovských dôchodkov je to výrazne menej. Keďže podľa v súčasnosti platných pravidiel by jeden rodič pracujúceho dieťaťa mohol v roku 2026 dostať sumu 257,40 eura (pre obidvoch rodičov je to suma 514,8 eura), predstavuje výpadok v prípade dvoch rodičov až zhruba 436 eur.

O vyplatenie sa postará Sociálna poisťovňa

„Daňovník bude poukazovať podiel zaplatenej dane rodičovi na tlačive vyhlásenia k poukazovaniu podielu zaplatenej dane, ktorého vzor bude upravený aj na poukazovanie podielu zaplatenej dane rodičovi,“ približuje novinky rezort financií. Podiel zaplatenej dane rodičovi alebo rodičom bude vyplácaný prostredníctvom Sociálnej poisťovne alebo príslušných útvarov sociálneho zabezpečenia.

„Za účelom vyplatenia podielu zaplatenej dane bude správca dane poskytovať Sociálnej poisťovni a útvarom sociálneho zabezpečenia údaje o rodičovi v rozsahu stanovenom zákonom o dani z príjmov vrátane sumy podielu zaplatenej dane pre rodiča, ktorá sa mu má poukázať,“ dodáva ministerstvo. Ak Sociálna poisťovňa alebo útvar sociálneho zabezpečenia neprevedie na rodiča podiel zaplatenej dane pre rodiča, ktorý bol správcom dane prevedený na tieto inštitúcie (napr. z dôvodu úmrtia rodiča), sú tieto inštitúcie povinné do 30 dní od uplynutia lehoty na prevedenie podielu zaplatenej dane na rodiča vrátiť správcovi dane neprevedenú sumu podielu zaplatenej dane pre rodiča. Nárok na vyplatenie podielu zaplatenej dane pre rodiča zanikne smrťou rodiča.

Za tento rok dostali seniori rodičovský dôchodok vyplatený jednorazovo, a to v júni tohto roka. Dostalo ho viac ako 900-tisíc dôchodcov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bol vo výške 338,4 eura na celý rok.

Zmeny v rodičovských dôchodkoch sú súčasťou väčšieho balíčka konsolidačných opatrení vlády, ktorých cieľom je ušetriť až 2,6 miliardy eur. Len toto opatrenie by malo štátu priniesť takmer 290 miliónov eur. Podrobnosti o pripravených opatreniach si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.