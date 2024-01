Dobré správy pre klientov bánk: Ich vklady roky devastovala inflácia, už čoskoro tomu môže byť koniec!

Úročenie termínovaných vkladov aj vplyvom zvyšovania sadzieb ECB rastie, inflácia naopak klesá. Na snímke sídlo ECB vo Frakfurte nad Mohanom. Foto: SITA/AP

Vysoká úroveň inflácie v minulom roku nepriala našim peňaženkám. Nielenže oslabovala reálny rast platov, ale znehodnocovala aj úspory ľudí uložené v bankách. Inflácia valcovala úroky na bankových vkladoch už siedmy rok po sebe. S rokom 2024 by však mohla prísť zmena.

Minulý rok sme začínali s kulminujúcou infláciou na úrovni zhruba 15 percent. Podľa dát Európskej centrálnej banky (ECB) bola pritom v danom období na Slovensku priemerná sadzba na nových termínovaných depozitách na úrovni 2,1 percenta. Úročenie v bankách tak ďaleko zaostávalo za rastom cien. Postupne sa však tento rozdiel zmenšoval.

Do novembra sa medziročná haromonizovaná inflácia zmiernila k úrovni 6,9 percenta a priemerná úroková sadzba na nových terminovaných vkladoch vystúpala k úrovni 3,5 percenta. Tento vývoj by pritom mal pokračovať aj v ďalších mesiacoch. Už onedlho by sme sa tak mohli po rokoch reálneho znehodnocovania úspor na bankových vkladových produktoch dočkať pravého opaku.

Ako pre web oPeniazoch.sk dodal analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš, zvýšenú infláciu na úrovniach, ako sme videli v posledných dvoch rokoch, nie je možné zachytiť tradičnými vkladovými produktmi. Ich úročenie sa totiž do značnej miery odvíja od výšky základných úrokových sadzieb centrálnej banky. A hoci ich ECB až do jesene minulého roka celkom svižne zvyšovala, stále boli ďaleko nižšie ako úroveň inflácie.

Banky pri úprave sadzieb zvažujú viaceré kritériá

ECB zvyšovala depozitnú sadzbu postupne, keď sa do júla 2022 nachádzala na úrovni – 0,5 percenta a začiatkom minulého roka na úrovni dve percentá. „Platí tiež, že banky prispôsobovali výšku úrokových sadzieb na vkladoch podľa možností svojho dlhodobého financovania, dopytu po vkladoch a podľa cien ako sa dokážu financovať na finančných trhoch. Úrokové sadzby tak pozvoľna v priebehu roka pokračovali v raste,“ dodáva Kočiš.

Hoci celkovo vklady obyvateľov od začiatku vlaňajška stagnovali, menila sa postupne ich štruktúra. Zvýšená inflácia primäla od júla 2022 centrálnu banku k zvyšovaniu svojich základných sadzieb, čo sa postupne prenáša aj do vyššieho úročenia vkladových produktov.

Úrokové sadzby začali podľa analytika najprv rásť na terminovaných vkladoch v kombinácií s investíciou do podielových fondov, následne rástli sadzby aj na samostatných terminovaných vkladoch. „Postupne bankový sektor zvyšoval sadzby aj na klasických sporiacich účtoch, čo možno považovať za prirodzený vývoj,“ dodáva Kočiš.

Analytička WOOD & Company Eva Sadovská upozorňuje, že inflácia valcuje úroky na bankových vkladoch už siedmy rok po sebe. Jednou z možností, ako sa z dlhodobého hľadiska dá popasovať s infláciou, je pritom voľné prostriedky investovať.

Inflácia v minulom roku víťazila

„V úvode roka 2023 priemerná úroková sadzba na vkladoch s dohodnutou dobou splatnosti (nové obchody) pre obyvateľstvo dosahovala úroveň tesne nad 2 percentá. V lete už ale táto sadzba atakovala 3 percentá a v októbri 2023 bola vykázaná na úrovni tesne pod 3,4 percenta. Na infláciu to tak nestačilo ani v minulom roku,“ dodáva Eva Sadovská.

S príchodom nového roka sa však očakáva postupné spomaľovanie inflácie. Tá by sa v roku 2024 mohla podľa očakávaní dostať na úrovne tri až štyri percentá. Podľa Mariána Kočiša možno očakávať, že inflácia v roku 2024 klesne v priemere k úrovni okolo 4 percent, cieľovú hodnotu na úrovni dve percentá tak zatiaľ na Slovensku pravdepodobne ešte neuvidíme. „V každom prípade však možno očakávať, že takúto mieru inflácie už bude vo veľkej miere možné pokryť úrokovou sadzbou na dlhších terminovaných vkladoch,“ očakáva analytik Slovenskej sporiteľne.

Využívate pri zhodnocovaní svojich voľných prostriedkov termínované vklady? Áno Nie Odoslať odpoveď

Z dlhodobého hľadiska by si mali klienti v bankách na vkladových produktoch držať podľa odporúčaní finančnú rezervu vo výške minimálne 3, ideálne 6-mesačných výdavkov. „Finančné prostriedky, ktoré majú takpovediac navyše, by mali rozhodne radšej zainvestovať. Dnes už máme širokú škálu investičných nástrojov,“ dodáva Eva Sadovská.