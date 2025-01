Obec Dobrá Niva plánuje tento rok hospodáriť so sumou viac ako 2,6 milióna eur

Foto: freepik.com/Racool_studio

Obec Dobrá Niva vo Zvolenskom okrese plánuje tento rok hospodáriť so sumou viac ako 2,6 milióna eur. Rozpočet samospráva zostavovala v zložitej finančnej situácii, nepristúpila však k zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov. Informoval o tom starosta Milan Jakubík. Dodal, že rozpočet je vyrovnaný vo výške 2 652 966 eur. Kapitálový rozpočet vo výške 366 300 eur počíta s viacerými investíciami. Bude to napríklad budovanie oddychovej zóny s detským ihriskom a so športoviskami (320 000 eur) i nákup katafalku do domu smútku (7000 eur). Na jednoduché pozemkové úpravy v lokalite Nad Višničkami majú vyčlenených 10 000 eur, rekonštrukciu obecnej futbalovej tribúny 29 300 eur. „Budeme však sledovať aj výzvy na získanie dotácie.

V prípade, že budeme úspešní, zareagujeme zmenou rozpočtu pridaním nových položiek,“ objasnil. Najväčší objem financií z rozpočtu vyčlenili na školstvo, nasleduje prevádzka obce. Sú to mzdy zamestnancov, energie, údržba i služby. Starosta spomenul, že v minulosti urobili niekoľko krokov pre sporenie. Najvýznamnejším je podľa neho zriadenie vlastného sociálneho podniku pre stavebné práce i budovanie infraštruktúry obce. Ako ďalej uviedol, šetriť budú napríklad na energiách. „Urobili sme verejné obstarávanie a máme lepšie ceny energií ako pred dvomi rokmi,“ podotkol s tým, že vypínanie verejného osvetlenia v Dobrej Nive neprichádza do úvahy. Nie je totiž zásadným výdavkom v rámci rozpočtu a zároveň je to bezpečnostné riziko pre obyvateľov.

Na nárast cien ostatných komodít a služieb budú podľa neho reagovať opatreniami vtedy, keď to bude aktuálne. „Ak štát vypíše kvalitné výzvy na rozvoj a celý proces schvaľovania a vyplácania dotácií nebude trvať dlhé obdobie, významne to uľahčí zložitú finančnú situáciu samospráv,“ vyhlásil. Doplnil, že oproti predchádzajúcemu obdobiu má súčasný rozpočet výrazný pokles podielových daní. „Na druhej strane nás však štát čiastočne odbremenil od časti výdavkov spojených s materskými školami, ktoré sme aj tak museli platiť v rámci našich originálnych kompetencií,“ reagoval. Myslí si, že obecný rozpočet na rok 2025 pokrýva základné potreby pre zabezpečenie chodu Dobrej Nivy a dáva aj priestor pre rozvoj. Poslanci ho schválili na vlaňajšom decembrovom rokovaní obecného zastupiteľstva.