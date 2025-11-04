Do vedenia analytikov NBS prichádza expert z ECB: Čo prinesie Joan Paredes Slovensku?

Novým riaditeľom odboru ekonomických a menových analýz Národnej banky Slovenska (NBS) bude Joan Paredes, ekonóm s viac ako 20-ročnou praxou v Európskej centrálnej banke (ECB) v oblastiach makroekonomickej analýzy a prognózovania. Jeho príchod je výsledkom takmer ročného medzinárodného výberu s desiatkami pohovorov, realizovaných aj za účasti headhuntingovej agentúry, informovala v pondelok NBS.

„Naša voľba Joana podčiarkuje náš trvalý záväzok budovať modernú a navonok otvorenú centrálnu banku, v ktorej je analytická excelentnosť základom našej práce. Joan je vynikajúci ekonóm s rozsiahlym medzinárodným okruhom spolupracovníkov a skutočný tímový hráč, ktorého zručnosti vhodne doplnia už dnes silný tím, ktorý prichádza viesť,“ priblížil hlavný ekonóm NBS Michal Horváth.

„Teším sa na nové výzvy v novej krajine a na prácu v etablovanej inštitúcii, akou je NBS. Verím, že spoločne posilníme analytiku a prognózovanie a prispejeme k čo najlepším rozhodnutiam pre Slovensko,“ konštatoval Paredes.

Prijímanie odborníkov zo zahraničia prináša podľa NBS širšie skúsenosti, rýchlejší transfer know-how aj viac porád v angličtine. „Táto diverzita zvyšuje kvalitu analýz a posilňuje prepojenie NBS na európsku aj globálnu odbornú komunitu,“ doplnila centrálna banka.

