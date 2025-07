Do miest a obcí smerujú milióny eur: Pozrite si, či sa ušlo aj vášmu regiónu! (zoznam projektov)

Námestie v Žiline. Foto: TASR

Viaceré investície do ciest, škôl či verejných priestorov po celom Slovensku získajú podporu z eurofondov. Desaťtisíce až milióny eur poputujú na rekonštrukcie chodníkov, mostov, škôl, námestí či kultúrnych domov naprieč všetkými krajmi. Zoznam projektov, ktoré by mali zlepšiť každodenný život obyvateľov, zverejnil rezort investícií a regionálneho rozvoja.

Historická budova radnice na Mariánskom námestí v Žiline sa dočká komplexnej obnovy za viac ako 5,5 milióna eur. Cieľom je dať do poriadku statiku budovy aj technický stav a prispôsobiť ju súčasným požiadavkám. Informovalo o tom v piatok Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Žiline je pritom len jedným z 24 projektov, na ktoré podpísalo ministerstvo v uplynulých dňoch zmluvy v celkovej hodnote takmer 23 miliónov eur.

„Keď opravíme most, deti sa dostanú bezpečnejšie do školy a dospelí do práce. Keď zrekonštruujeme radnicu alebo kultúrny dom, ľudia sa tam môžu opäť stretávať pri svadbách, oslavách či verejných podujatiach. A keď modernizujeme školu, neinvestujeme len do stien a lavíc, ale do budúcnosti našich detí. Presne takéto zmysluplné projekty chceme aj naďalej podporovať,“ uviedol minister investícií Samuel Migaľ.