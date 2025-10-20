Dlhšie pripravované opatrenia na pomoc jednorodičovským domácnostiam začínajú mať konkrétnu podobu. To, ako chce štát pomôcť domácnostiam odkázaným na jedného živiteľa, predstavil na pondelňajšej tlačovej besede minister práce Erik Tomáš.
Rezort práce sa podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša zameral na ďalšiu skupinu ľudí na Slovensku, keďže je veľmi ohrozená. Ide o jednorodičov, pre ktorých predstavil kontúry pripravenej pomoci.
Do praxe sa napríklad pripravuje projekt Podpora osamelých rodičov, ktorého zámer je už schválený. Jednorodičia by na jeho základe mali nájsť 46 poradí komplexnej pomoci.
V týchto poradniach budú mať po zapojení sa do projektu k dispozícii psychológa, právnika, ekonóma, sociálneho pracovníka, a po novom aj sprievodcu osobnou skúsenosťou či manažéra prípadu. Sprievodca bude mať za úlohu podľa Erika Tomáša prijať jednorodičov a podeliť sa s nimi o praktické skúsenosti. Úlohou nových manažérov bude zase ujať sa konkrétneho prípadu a nasadiť program šitý priamo na mieru.
Ďalšou formou pomoci pre jednorodičov bude aj nový motivačný príspevok. Ten by mal byť v rámci európskeho projektu schválený už v novembri. Podľa počtu detí by mal byť tento motivačný príspevok pre zapojených rodičov v mesačnej výške 100 eur pre jedno dieťa, 150 eur v prípade dvoch detí a 200 eur pre tri a viac detí. Malo by ísť o dočasný príspevok na obdobie jedného roka. „Pilotný projekt bude trvať dva roky a po jeho vyhodnotení sa predstavia aj legislatívne zmeny,“ priblížil na tlačovej besede Erik Tomáš.
Jednorodičom by mali pomôcť aj ďalšie kroky. V pripomienkovom konaní je aj napríklad návrh na platenie vyššieho výživného, ktoré by mohlo byť po novom až vo výške životného minima na dieťa, čiže vo výške 130 eur. Rovnako by jednorodičom mal pomôcť aj návrh na predĺženie doby sprevádzania dieťaťa k lekárovi zo 7 na 14 dní.
Pomoc budú môcť využiť tisíce domácností
Zavedenie týchto opatrení do praxe by malo na Slovensku pomôcť veľkej skupine domácností. Podľa odhadov je u nás totiž viac ako 31-tisíc samostatných jednorodičovských domácností, v ktorých žije viac ako 44-tisíc nezaopatrených detí.
Minister práce Erik Tomáš ešte v januári tohto roka pri predstavovaní priorít strany Hlas-SD, ktorej je podpredsedom, zaradil pomoc jednorodičovským domácnostiam medzi štyri priority jeho rezortu. Ďalšími prioritami ministerstva práce sú reforma financovania sociálnych služieb, zmeny vo výpočte dôchodkov ženám, ktoré vychovali deti a poslednou zo štyroch stanovených priorít je projekt práca namiesto dávok.