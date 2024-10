Diskusiu o zmenách v konsolidácii je už potrebné uzavrieť, vyjadril sa Kamenický

Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) prichádza na 49. rokovanie vlády SR. Foto: TASR

Diskusiu o zmenách v konsolidačnom balíku je už potrebné uzavrieť, inak bude pokračovať do nekonečna. Upozornil na to v úvode diskusie o balíku v druhom čítaní v Národnej rade (NR) SR minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Trvá na tom, že celková suma opatrení musí dosiahnuť 2,7 miliardy eur a každá prijatá zmena sa musí nejako vykompenzovať. Na výsledok podľa neho čakajú aj finančné trhy, od ktorých závisí úrok, za ktorý si požičiava štát. Zhrnul pritom viaceré pozmeňujúce návrhy, na ktorých sa dohodla koalícia v uplynulých dňoch. Ide napríklad o zaradenie ďalších položiek do najnižšej 5 % sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH). Vzťahovať by sa mala nakoniec aj na knihy, tlačoviny, časopisy, noviny, ale aj na ubytovanie v cestovnom ruchu, vstup do fitnes centier a na športové podujatia. Išlo o požiadavky koaličných partnerov.

„Ja musím nájsť vždy nejaký kompromis, aj keď ako ministra financií ma to vždy stojí peniaze z toho balíka. Tri percentá DPH sú asi 1,5 miliardy eur a každé jedno opatrenie, kde znížime DPH, ma stojí nejaké peniaze,“ vyčíslil Kamenický. Základná sadzba DPH sa má od budúceho roka zvýšiť z 20 na 23 %, viaceré položky však budú zaradené do nižšej 19 % alebo najnižšej 5 % sadzby. Zmeniť sa musí tiež pôvodný zámer na zvýšenie mimoriadneho odvodu energetických firiem. Spôsobil by problém v súvislosti s memorandom o porozumení so Slovenskými elektrárňami ešte z čias predchádzajúcej vlády, na základe ktorého sa na niekoľko rokov zafixovali ceny elektriny na Slovensku. Vláda sa však zaviazala, že firme v týchto rokoch nezavedie mimoriadne zdanenie, v opačnom prípade by im musela spätne doplácať stovky miliónov eur.

Minister poukázal aj na výnimku z platenia daňovej licencie pre sociálne podniky a chránené dielne, či predĺženie obdobia na odpočet výdavkov na investície. Súvisí to najmä s jednou väčšou investíciou automobilky Volkswagen. Na kompenzáciu týchto a ďalších výpadkov z pôvodného návrhu konsolidačného balíka by malo dôjsť k výraznejšiemu zdaneniu firiem. Právnické osoby s príjmom nad 5 miliónov eur by mali od budúceho roka platiť zvýšenú sadzbu dane 24 %, namiesto pôvodne navrhovaných 22 %. „Toto nám prinesie dodatočné zdroje, tu zdaníme dodatočne aj energofirmy,“ podčiarkol Kamenický s tým, že štát bude z týchto firiem požadovať aj dividendy, ktoré v minulosti nečerpal.

Takisto by malo priniesť do rozpočtu viac peňazí skoršie ako plánované zvýšenie maximálnych limitov na platenie sociálnych odvodov, čo sa podľa ministra dotkne „najbohatších manažérov“. „Zvyšujeme sociálne odvody, ten maximálne zdaniteľný základ zo sedemnásobku na 11-násobok priemernej mzdy. To je opatrenie, ktoré nám prinesie asi 88 miliónov eur,“ vyčíslil. Pripustil ešte možnosť malých úprav, napríklad zníženie DPH na výrobky pre celiatikov či na plienky. Nemalo by však už ísť o veľké zmeny. „Ja som povedal, už nepokračujme v tejto diskusii, lebo to bude donekonečna. Musíme uzavrieť konsolidačný balík,“ zdôraznil Kamenický. Poslanci sa v utorok dohodli, že o dvoch právnych normách, ktoré s balíkom súvisia, budú hlasovať vo štvrtok (3.10.) o 11. hodine.