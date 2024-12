Dilema v peňaženkách: Vymenia Slováci hotovosť za digitálne eurá?

Foto: freepik.com/frimufilms

O digitálnom eure sa začína hovoriť čoraz viac. Aj keď jeho zavedenie nie je ešte otázkou najbližších mesiacov, základné princípy jeho fungovania v praxi sú už jasné. Prečo sa vlastne touto otázkou Európska centrálna banka zaoberá a ako by mali nové digitálne eurá fungovať v praxi, priblížili analytici Národnej banky Slovenska (NBS) v zverejnenom komentári.

Aj keď myšlienka digitálnych mien má viac ako 40 rokov, až v ostatných rokoch zažíva fázu silnej expanzie. Katalyzátorom rozvoja je podľa analytikov finančnej stability centrálnej banky rastúci dopyt po digitálnych menách v prostredí nových technológií, predovšetkým blockchainu.

Digitálne meny môžeme rozdeliť na kryptomeny, ktorých operačný a platobný ekosystém je decentralizovaný, a centrálnou bankou vydávané digitálne meny. Kryptomeny si svoju popularitu budujú už od roku 2009 a ťažia predovšetkým zo špekulatívneho dopytu investorov. Medzi najznámejšie z nich patrí napríklad bitcoin, ethereum či binance coin.

Na druhej strane, spomínaný koncept digitálnych mien vydávaných centrálnymi bankami sa začal intenzívnejšie rozvíjať pred desiatimi rokmi. V kontraste s kryptomenami sú tieto meny podľa analytikov definované ako zákonné platidlo, zatiaľ čo kryptomeny sú dnes považované viac za investíciu.

Dnes sa otázkou digitálnych mien zaoberá viac než 100 centrálnych bánk, vrátane ECB. „Ich používanie je cielené hlavne na retailových spotrebiteľov, ktorým by malo priniesť vyššiu mieru pohodlia, bezpečnosti a spotrebiteľskej skúsenosti oproti iným platobným metódam,“ dodávajú analytici finančnej stability NBS.

Cesta k digitálnemu euru bude jednoduchá

A ako by digitálne euro malo fungovať v praxi? Cestu k nemu si budú môcť ľudia zvoliť podľa svojich preferencií. Svoju digitálnu peňaženku si budú môcť naplniť buď z tradičnej hotovosti, alebo prevodom prostriedkov z bežného účtu v banke. Popri tradičnej hotovosti a bežných účtoch, na ktoré sú spravidla naviazané debetné a kreditné karty, tak bude digitálne euro predstavovať novú formu platobného prostriedku. „Inak povedané, pri zavedení digitálneho eura spotrebitelia podľa vlastnej preferencie presunú časť hotovosti a časť prostriedkov z bežných účtov do svojich digitálnych peňaženiek,“ uvádzajú analytici.

Aj nové digitálne eura však budú mať stanovené svoje pravidlá. Aktuálne dopadové štúdie hovoria najčastejšie o maximálnom objeme 3 tisíc eur, ktoré bude môcť spotrebiteľ v každom momente držať vo forme digitálneho eura. Dôležitou črtou pritom bude možnosť prepojiť digitálnu peňaženku s bankovým účtom, čo umožní prijímať a posielať platby v digitálnom eure nad uvedený limit. Ak napríklad na danom bankovom účte bude dostatok prostriedkov, respektíve pri prijatí sumy presahujúcej stanovený limit sa časť z nej automaticky prevedie z digitálnej peňaženky na prepojený bežný účet.

Dôležitú úlohu zohrajú banky

Cesta k digitálnym eurám bude primárne viesť podobne ako pri klasických hotovostných peniazoch cez banky. Hlavným distribučným miestom na založenie a správu digitálnej peňaženky budú banky, v ktorých má spotrebiteľ bežný účet, prípadne vybrané verejné inštitúcie ako napríklad pošty.

Zdroj: NBS

„Z digitálnej peňaženky bude možné vykonať platobné prevody online aj offline, a to prostredníctvom špeciálne vydávaných platobných prostriedkov (napríklad kariet), bankomatov, alebo priamo prevodom na distribučných miestach. Transakcie v digitálnom eure budú anonymizované a prístup do digitálnej peňaženky zabezpečený,“ spresňujú analytici.

Keďže ide o priamu alternatívu hotovosti, zostatok digitálneho eura nebude úročený, a zároveň používanie digitálneho eura nebude spoplatnené.

Zbavíme sa obľúbenej hotovosti?

Ktorú zo spomínaných ciest k digitálnemu euru si Slováci napokon vyberú, je ťažké odhadnúť. Ich súčasné preferencie však čo to naznačujú. Analytici z centrálnej banky upozorňujú, že pre Slovensko je tradične významný najmä kanál hotovosti ako uchovávateľa hodnoty. Z prieskumu ECB o platobných návykoch spotrebiteľov totiž vyplýva, že Slováci v porovnaní s inými krajinami využívajú hotovosť relatívne najviac ako prostriedok uchovania hodnoty, a zároveň ju relatívne najmenej považujú za dôležitú spomedzi možností platieb.

„Otázkou však ostáva, či bude dopyt Slovákov po digitálnom eure znamenať výraznejší presun bankových vkladov alebo výraznejší pokles tradičnej hotovosti v obehu. Pri pohľade na správanie sa spotrebiteľov a transakčný charakter digitálneho eura sa pravdepodobnejším scenárom javí skôr odlev bankových vkladov než zníženie objemu hotovosti, ktorú domácnosti používajú ako prostriedok uchovávania hodnoty,“ očakávajú analytici finančnej stability.

Sme len na začiatku cesty

Na zavedenie digitálneho eura do praxe si však budeme musieť ešte nejaký ten rok počkať. Rada guvernérov Európskej centrálnej banky sa v októbri 2023 rozhodla prejsť do ďalšej, prípravnej fázy projektu digitálneho eura. Cieľom tejto fázy projektu je ešte len pripraviť základy možného vydania digitálneho eura vrátane finalizácie súboru pravidiel schémy digitálneho eura a výberu poskytovateľov, ktorí by mohli potenciálne vyvinúť platformu a infraštruktúru digitálneho eura.