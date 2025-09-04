Digitálne euro má chrániť platby v krízach: ECB varuje pred závislosťou od zahraničia

Digitálna verzia eura je potrebná, aby obyvatelia eurozóny mohli naďalej platiť aj v prípade veľkých narušení každodenného života, ako bol napríklad výpadok prúdu v Španielsku, prerušenie podmorských káblov v Baltskom mori alebo kybernetické útoky na banky. Vo štvrtok na pôde Európskeho parlamentu (EP) to uviedol člen výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Piero Cipollone, informuje spravodajca TASR.
Cipollone, ktorý sa dostavil pred poslancov z Výboru EP pre hospodárske záležitosti upozornil, že digitálne euro zabezpečí, aby všetci Európania mohli kedykoľvek platiť bezplatným a univerzálne akceptovaným digitálnym platobným prostriedkom, a to aj v prípade veľkých narušení.
Pred europoslancami zdôraznil, že v súčasnosti jadro európskych digitálnych platobných systémov závisí od poskytovateľov mimo Európskej únie, čo by mohlo obmedziť schopnosť Európy konať rýchlo a nezávisle, „najmä v časoch krízy“.
Vysoký predstaviteľ ECB pripomenul, že platobné služby sú „rovnako dôležité pre každodenný život ako elektrina alebo pitná voda“ a preto musia byť vždy dostupné.
„To je obzvlášť dôležité v dnešnom svete, ktorý sa vyznačuje rastúcim politickým napätím a čoraz sofistikovanejšími kybernetickými útokmi,“ skonštatoval Cipollone.
Podľa jeho slov verejné orgány musia v časoch krízy zaručiť kontinuitu týchto služieb a keďže hotovosť, ako jediný bezpečnostný mechanizmus, ktorý dnes existuje, čoraz viac nahrádzajú digitálne platby, túto kontinuitu treba doplniť digitálnou verziou eura.
„Incidenty, ako napríklad sabotáž podmorských káblov vo Fínskom zálive a Baltskom mori, sú pripomienkou toho, aká krehká môže byť naša infraštruktúra. Narušenia nie sú len dôsledkom geopolitických alebo bezpečnostných kríz. Spomeňte si na výpadky prúdu v Španielsku a Portugalsku minulú jar, keď mnohí ľudia nemohli platiť, pretože nemali po ruke hotovosť,“ povedal Cipollone. A spresnil, že v tejto súvislosti môže mať digitálne euro významný vplyv nielen ako technologická inovácia, ale aj ako verejný statok, ktorý posilňuje odolnosť Európy,.
ECB už niekoľko rokov pracuje na príprave možného digitálneho eura, hoci rozhodnutie o jeho spustení bude závisieť od súhlasu členských štátov eurozóny. Ministri financií eurozóny o tejto téme diskutujú niekoľkokrát do roka na svojich pracovných stretnutiach v Bruseli alebo Luxemburgu.