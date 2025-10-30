Digitálne euro je bližšie: ECB spúšťa novú fázu, prvé platby už v roku 2029?

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) sa rozhodla prejsť do ďalšej fázy projektu digitálneho eura, ktorá má zabezpečiť technickú pripravenosť na jeho prvotné vydanie. Nadväzuje tak na úspešné ukončenie prípravnej fázy, ktorú Eurosystém spustil v novembri 2023. Za predpokladu prijatia príslušnej legislatívy v priebehu budúceho roka by sa v roku 2027 mohol začať pilotný test a Eurosystém by mal byť pripravený na prípadné prvotné vydanie digitálneho eura v priebehu roka 2029. Informovala o tom vo štvrtok ECB.
„Eurosystém bude vo svojich prípravách postupovať pružne, v súlade s výzvami vedúcich predstaviteľov eurozóny, aby bol Eurosystém pripravený na prípadné vydanie digitálneho eura čo najskôr, pričom si zároveň uvedomuje, že legislatívny proces ešte nebol ukončený. Konečné rozhodnutie Rady guvernérov ECB o prípadnom vydaní digitálneho eura a o jeho dátume bude prijaté až po prijatí príslušnej legislatívy,“ avizovala centrálna banka.
S vývojom platobných zvyklostí a ústupom hotovostných platieb v porovnaní s digitálnymi transakciami sa podľa ECB stáva čoraz naliehavejšou potreba verejných digitálnych platobných prostriedkov ako doplnku hotovosti. Banka pritom podporuje aj návrh Európskej komisie (EK) posilniť právo platiť hotovosťou.
Eurosystém sa teraz zameria na tri hlavné oblasti, a to technickú pripravenosť, zapojenie trhu a podporu legislatívneho procesu. „Nejde len o technický projekt, ale o kolektívne úsilie pripraviť európsky menový systém na budúcnosť. Digitálne euro ľuďom zabezpečí výhody hotovosti aj v digitálnom veku. Zvýši tak odolnosť európskej platobnej architektúry, zníži náklady obchodníkov a súkromným spoločnostiam poskytne platformu na inovácie, expanziu a hospodársku súťaž,“ vysvetlil člen Výkonnej rady ECB Piero Cipollone, ktorý predsedá pracovnej skupine na vysokej úrovni pre digitálne euro. Avizoval, že zásadný význam v projekte má a naďalej bude mať transparentnosť a úzka spolupráca so zainteresovanými stranami.
Konečné náklady na digitálne euro, teda jeho vývoj a prevádzku, budú podľa ECB závisieť od jeho konečnej podoby vrátane komponentov a súvisiacich služieb, ktoré je potrebné vyvinúť. Na základe činností uskutočnených v prípravnej fáze odhaduje, že celkové náklady na vývoj, ktoré zahŕňajú externe aj interne vyvinuté komponenty, dosiahnu približne 1,3 miliardy eur do jeho prvotného vydania, ktoré sa momentálne očakáva v priebehu roka 2029.
„Následné ročné prevádzkové náklady od roku 2029 v prognózovanej výške približne 320 miliónov eur by znášal Eurosystém, rovnako ako je to v prípade nákladov na výrobu a emisiu eurových bankoviek, ktoré sú ako digitálne euro verejným statkom. Podobne ako v prípade bankoviek sa očakáva, že tieto náklady budú kryté príjmom z ražobného, aj keby sa digitálne euro v porovnaní s bankovkami v obehu používalo len v malom rozsahu,“ doplnila ECB.