Deutsche Bank: Štáty by mali prevziať záruky za úvery pre zbrojárske spoločnosti

Najväčšia nemecká banka Deutsche Bank považuje za potrebné, aby štáty prevzali časť záruk za úvery poskytnuté zbrojárskym spoločnostiam.

Verejné prostriedky sa musia „efektívne kombinovať so súkromným kapitálom, aby bolo možné financovať rozširovanie kapacít“, napísal generálny riaditeľ banky Christian Sewing v komentári pre pondelkové vydanie denníka Handelsblatt. Banky a investori sú pripravení podporiť obranný sektor a Deutsche Bank nedávno vytvorila špeciálny tím pre malé a stredné podniky v obrannom sektore, dodal.

„Finančná kapacita bánk by sa však mohla využiť oveľa efektívnejšie, ak by sa tam, kde je to vhodné, skombinovala so zárukami alebo s podobnými nástrojmi verejných inštitúcií,“ uviedol Sewing. Šéf Deutsche Bank pripomenul, že Európska investičná banka zmobilizovala počas pandémie koronavírusu investície vo výške približne 186 miliárd eur, pričom záruky predstavovali 24 miliárd eur. „Tento mechanizmus by sme mali využiť aj na obranu. Návrhy ako vytvorenie špeciálnej banky pre obranu, bezpečnosť a odolnosť v EÚ sú preto veľmi sľubné,“ uzavrel Sewing.