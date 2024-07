Desiatky nových pracovných miest a miliónové daňové úľavy: Vláda rozhodne o dotáciách pre dve veľké firmy!

Foto: TASR - Ján Krošlák

V najbližších rokoch by na Slovensku mohli vzniknúť desiatky nových pracovných miest. Vyplýva to z pripravených návrhov na poskytnutie investičnej pomoci pre dve veľké firmy.

Na stránke slov-lex.sk sa do medzirezortného pripomienkového konania dostali dva návrhy na poskytnutie investičnej pomoci. Žiadosti podali spoločnosti De Jong Slovakia, s. r. o. a Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. Od vlády žiadajú daňové úľavy.

Materiály na prerokovanie vo vláde pripravila podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková ako iniciatívny návrh.

Spoločnosť De Jong Slovakia žiada investičnú pomoc na podporu realizácie investičného zámeru s názvom „Vybudovanie nového závodu na výrobu nerezových zásobníkov vody pre tepelné čerpadlá v Prešove“. Preinvestovať by mala viac ako 63 miliónov eur. V priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru by malo byť vytvorených 150 nových pracovných miest do konca roku 2028. Priemerná výška hrubej mzdy by sa mala pohybovať okolo 1700 eur.

Investičný zámer bude realizovaný v Prešove a spĺňa definičné znaky počiatočnej investície zameranej na zriadenie novej prevádzkarne. Spoločnosť plánuje vybudovať nový výrobný závod na výrobu nerezových zásobníkov na vodu s objemom od 100 do 300 litrov a s vnútorným výmenníkom tepla. Takéto zásobníky sú základnými komponentami tepelných čerpadiel.

Počiatočná výrobná kapacita závodu bude 350-tisíc kusov nerezových zásobníkov ročne, ktorých hodnota bude viac ako 100 miliónov eur. Zavedením druhej zmeny by sa kapacita mohla zvýšiť až na 700-tisíc kusov ročne. V prípade potreby bude závod môcť vyrábať aj jednotlivé komponenty, ako sú disky či rúrky, pre sesterskú spoločnosť De Jong Gorredijk B.V. v Holandsku.

Pri realizácii zámeru plánuje firma vynaložiť v rokoch 2024 až 2026 minimálne 63 miliónov eur ako oprávnené investičné náklady. V súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru firma požaduje investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote viac ako 11,4 milióna eur.

Podpora rozvoja elektromobility

Spoločnosť Schaeffler Kysuce predložila žiadosť o investičnú pomoc s názvom „Nový výrobný program pre odvetvie elektromobility v Schaeffler Kysuce“. Cieľom investičného zámeru prijímateľa je rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne na výrobu predných a zadných elektrických osí pre e-mobilitu v Kysuckom Novom Meste.

Schaeffler Kysuce plánuje vybudovať nové výrobné kapacity – kombinovanú výrobnú linku pre finálnu montáž prednej a zadnej nápravy, vrátane predmontážnych pracovísk pre jednotlivé subsystémy. Produkcia by mala byť zameraná na moderné systémy v rámci e-mobility, t. j. produkty čisto elektrických vozidiel.

Do konca roka 2026 plánuje firma vytvoriť 11 nových pracovných miest. Priemerná výška hrubej mzdy by mala byť viac ako 2-tisíc eur. Čo sa týka investičných nákladov, tie by mali byť vo výške 22,6 milióna eur. Spoločnosť žiada poskytnutie investičnej pomoci v celkovej hodnote zhruba 9 miliónov eur vo forme úľavy na dani z príjmov.

Ministerstvo s pomocou súhlasí

Ministerstvo zatiaľ v oboch prípadoch vypracovalo kladné stanovisko k žiadostiam. V prvom prípade by mali byť daňové úľavy v požadovanej plnej výške 11,4 milióna eur. Pri druhej žiadosti ministerstvo ponúka investičnú pomoc len 3 milióny eur namiesto požadovaných 9 miliónov.

„Predložený materiál má pozitívny i negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. V horizonte udržania investičného zámeru, ktorý presahuje horizont rozpočtu, má materiál pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Materiál má ďalej pozitívne sociálne vplyvy v oblasti zamestnanosti v regióne, pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a negatívny vplyv na životné prostredie,“ približuje Saková v predkladacej správe.

Medzirezortné pripomienkové konanie prebieha v oboch prípadoch do 4. júla 2024.