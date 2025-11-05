Deficit verejných financií Slovenska v roku 2024 stúpol na 5,5 % HDP: Čo to znamená?

Schodok verejnej správy SR vykázaný v jednotnej európskej metodike dosiahol v minulom roku 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 7,2 miliardy eur. Medziročne sa tak zvýšil o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.). Konštatuje to Ministerstvo financií (MF) SR v Súhrnnej výročnej správe Slovenskej republiky za rok 2024, ktorú v stredu schválila vláda.
Celkové príjmy verejnej správy dosiahli vlani 54,6 miliardy eur (42 % HDP) a celkové výdavky 61,8 miliardy eur (47,5 % HDP). V medziročnom porovnaní príjmy vzrástli o 1,6 miliardy eur a výdavky o 2,2 miliardy eur.
Hrubý dlh verejnej správy dosiahol ku koncu minulého roka 77,7 miliardy eur (59,7 % HDP). Medziročne sa zvýšil o 3,9 p. b., v nominálnom vyjadrení o 8,9 miliardy eur. Čistý dlh dosiahol výšku 66,9 miliardy eur (51,4 % HDP) a oproti roku 2023 vzrástol o 3,3 p. b. Hotovostná rezerva štátu predstavovala k 31. decembru 7,6 miliardy eur a medziročne sa tak zvýšila o 960 miliónov eur.
V eurozóne klesol v minulom roku priemerný deficit o 0,4 p. b., a to z 3,5 % v roku 2023 na 3,1 % HDP v roku 2024. V rámci celej EÚ sa znížil miernejšie z 3,4 % HDP na 3,1 % HDP, teda o 0,3 p. b.
Verejný dlh vzrástol vlani v eurozóne z priemerných 87 % HDP ku koncu roka 2023 na 87,1 % HDP ku koncu roka 2024. Zhoršenie tak predstavovalo 0,1 p. b. V rámci celej EÚ vzrástol dlh z úrovne 80,5 % HDP na 80,7 % HDP, teda o 0,2 p. b.