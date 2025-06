Deficit verejných financií klesne v roku 2025 len mierne: Pozrite si nové čísla a dôvody spomalenia

Foto: freepik.com/freepik

Cieľom vlády je naďalej postupný pokles deficitu verejných financií k 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vzhľadom na nepriaznivé geopolitické faktory by ho však mala dosiahnuť v roku 2028, teda o rok neskôr, ako sa pôvodne plánovalo. V budúcom roku by mal schodok klesnúť na 4,1 % z tohtoročných 4,9 % HDP. Odhad ďalších potrebných konsolidačných opatrení je na úrovni približne 1,7 miliardy eur v roku 2026 a do 3,5 miliardy eur v roku 2027. Konštatuje to Ministerstvo financií (MF) SR v prvej Výročnej správe o pokroku SR za rok 2025, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR vzali na vedomie.

„Dosiahnutie stanovených cieľov si naďalej bude vyžadovať pokračovanie konsolidácie verejných financií. Bez ďalšej konsolidácie by deficit v roku 2026 s veľkou pravdepodobnosťou neklesol pod úroveň 5 % HDP,“ upozornil v materiáli rezort financií.

V porovnaní s predpokladmi z jesene minulého roka oslabenie ekonomického rastu prináša so sebou aj výraznejší výpadok daňových príjmov. V prípade potvrdenia súčasne diskutovaných vládnych priorít rozpočet od roku 2026 zaťaží napríklad aj schválená valorizácia miezd učiteľov či príspevkov na opatrovanie a asistenciu. Otvorenou otázkou ostáva aj prípadná forma energopomoci, dodatočným rizikom je negatívny dosah ciel zavádzaných americkou administratívou, vymenovalo ministerstvo.

V strednodobom pláne sa pôvodne očakával postupný pokles deficitu k 3 % HDP do roku 2027, čo by malo stabilizovať verejný dlh. Rezort financií však pripomenul, že makroekonomické prostredie sa od jesene výraznejšie zhoršilo, pričom neistotu zvyšuje aj zavádzanie ciel. Európska komisia (EK) tiež aktivovaním únikovej doložky z fiškálnych pravidiel v marci tohto roku umožnila zohľadniť navýšenie obranných výdavkov, a to bez vplyvu na plnenie záväzkov. „Očakávané deficity hospodárenia sa tak navyšujú v priemere o 0,5 % HDP, stále však pri rešpektovaní európskych rozpočtových pravidiel a so zreteľom na cieľ zastaviť rast dlhu do konca volebného obdobia,“ priblížilo MF.

Tento plán zodpovedá podľa ministerstva rastu čistých výdavkov na úrovni 8,4 %, čo je po započítaní nárastu obranných výdavkov plne v súlade európskymi fiškálnymi pravidlami. Po naplnení konsolidácie by sa rast dlhu mohol zastaviť v roku 2027 pod 63 % HDP a pri pokračovaní v nastavenom tempe konsolidácie by následne začal klesať.

Rokovania o rozpočte na rok 2026 vrátane diskusií o potrebných konsolidačných opatreniach podľa MF na politickej úrovni už prebiehajú a budú pokračovať aj v lete. Medzi uvažované opatrenia zaradilo pokračovanie hľadania úspor na prevádzke štátu, vyššie dane z nehnuteľností či externalít, kam patrí aj oblasť hazardných hier.