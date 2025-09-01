Deficit štátneho rozpočtu SR rastie: Príjmy zaostávajú, plán je ohrozený už v auguste

Deficit štátneho rozpočtu (ŠR) na hotovostnom princípe dosiahol v auguste 667,6 milióna eur a bol asi o 200 miliónov eur vyšší ako v ôsmom mesiaci minulého roka. Posledné tri mesiace mesačné deficity rastú a prevyšujú schodky za jednotlivé mesiace jún, júl a august spred roka. Kumulatívny deficit sa tak napriek lepším výsledkom v prvých piatich mesiacoch postupne doťahuje na hodnoty z roku 2024. Uviedol to Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB, v komentári k údajom o vývoji ŠR v auguste 2025, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.
„Rozpočtová sekera“ za január až august 2025 podľa neho postupne stúpla až na -4,3 miliardy eur (-4,65 miliardy eur v 2024). Výsledok za osem mesiacov tak už dosahuje takmer 69 % celoročného plánu. Pred rokom bol schodok voči plánu len na úrovni asi 61 % a voči napokon dosiahnutej realite deficitu to bolo 73 %.
Celkové príjmy sú na úrovni 54,7 % plánovaného rozpočtu, kým pred rokom to bolo za osem mesiacov už 58,1 % z plánu. Najväčšiu časť príjmov tvoria daňové príjmy do veľkej miery závislé od kondície ekonomiky. Tie sú za január až august na úrovni 59 % plánu, kým pred rokom to bolo takmer 63 %.
Situáciu podľa analytika mierne vylepšujú zatiaľ o čosi menšie výdavky voči plánu v porovnaní s prvými ôsmimi mesiacmi 2024 (57,2 % oproti 58,9 % z plánovaného rozpočtu).
Dodal, že nie úplne ideálne sa vyvíja aj výber novozavedenej dane z finančných transakcií, ktorý je momentálne asi na úrovni 29 % z celoročného plánu. Na jeho splnenie by MF SR potrebovalo vybrať v priemere každý mesiac asi 100 miliónov eur, pričom doteraz je kumulatívny výber na úrovni 168 miliónov eur.