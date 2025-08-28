Deficit štátneho rozpočtu opäť rastie: RRZ zvýšila odhad na 5,2 % HDP, dôvodom sú nízke príjmy

Foto: freepik.com/freepik
TASR

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zvýšila odhad deficitu štátneho rozpočtu v tomto roku na 7,1 miliardy eur, čo je 5,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z augustového rozpočtového semaforu RRZ. Oproti júlovej prognóze je to nárast o 50 miliónov eur alebo o 0,1 % HDP.

K zhoršeniu výhľadu podľa RRZ prispelo najmä horšie očakávané hospodárenie príspevkových organizácií a dopravných podnikov, ako aj nižšie odhadované daňové príjmy. Deficit, naopak, zmierňujú nižšie bežné výdavky štátu.

Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade RRZ voči rozpočtu, ktorá dosahuje takmer 1,1 miliardy eur, naďalej predstavujú pretrvávajúce výpadky z očakávaného výnosu z daní a odvodov.

Podľa RRZ dosiahnu v roku 2025 verejné výdavky spadajúce pod limit verejných výdavkov sumu 61,1 miliardy eur, čo znamená, že limit výdavkov schválený parlamentom by nemal byť prekročený. Riziko nesplnenia rozpočtových cieľov tak v prevažnej miere vyplýva z výpadku na príjmovej strane rozpočtu, za predpokladu, ak vláda neprijme dodatočné opatrenia.

