Deficit rozpočtu na rok 2026 bude vyšší, varuje RRZ: Dlh môže prekročiť 70 % HDP

Dosiahnutie deficitu vo výške 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 5,9 miliardy eur v roku 2026 nie je realistické. Konštatovala to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v pondelok zverejnenom hodnotení predloženého návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028. Po zohľadnení prijímaných opatrení odhaduje budúci rok schodok na úrovni 4,6 % HDP alebo 6,5 miliardy eur.
„Medziročné zníženie deficitu tak bude relatívne nízke. Najvýraznejšie odchýlky od návrhu rozpočtu boli identifikované v daniach, investíciách v obrane, samosprávach a zdravotníctve,“ priblížila RRZ.
Medzi negatívne riziká zaradila výpadok daňových a odvodových príjmov (429 miliónov eur), vyššie výdavky na obranu (226 miliónov eur), deficitné hospodárenie samospráv (212 miliónov eur) a vyššie výdavky na zdravotníctvo (115 miliónov eur). Naopak, pozitívnymi odchýlkami sú podľa RRZ nižšie bežné výdavky štátneho rozpočtu (155 miliónov eur) a čiastočná kompenzácia nákladov na energodotácie (260 miliónov eur).
Hrubý verejný dlh sa podľa rady v roku 2026 zvýši na 64,3 % HDP a bez pokračovania v konsolidácii po roku 2026 prekročí 70 % HDP v roku 2029. Pre jeho stabilizáciu by bolo potrebné znížiť deficit na úroveň 2,5 % HDP, pričom dlh by sa v strednodobom horizonte stabilizoval okolo 66 % HDP. „Vláda týmto návrhom rozpočtu ani dodatočne neplní platnú sankciu dlhovej brzdy, ktorá predpokladá predloženie návrhu opatrení zabezpečujúcich zníženie dlhu,“ zhodnotila RRZ.
V nasledujúcich rokoch očakáva nárast deficitu na 4,8 % HDP v roku 2027 a 5,3 % HDP v roku 2028. V roku 2027 je tak odhad o 0,3 % HDP nižší ako schodok rozpočtu podľa vlády, v roku 2028 naopak vyšší o 0,7 % HDP. „Pre roky 2027 a 2028 chýbajú v návrhu rozpočtu opatrenia na splnenie cieľov vlády, potreba dodatočnej konsolidácie podľa RRZ predstavuje až 2,5 % HDP (3,8 miliardy eur),“ vyčíslila fiškálna rada.
Návrh rozpočtu verejnej správy prispieva podľa odhadu RRZ k zlepšeniu ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti o 0,2 % HDP alebo 250 miliónov eur. Rada zároveň upozornila, že zhoršený ekonomický vývoj a vyšší deficit v tomto roku môžu znamenať, že hodnota ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti za rok 2025 sa medziročne nemusí zlepšiť.