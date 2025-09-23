Deficit platobnej bilancie USA v 2. štvrťroku klesol o vyše 40 %, čo ho spôsobilo?

Deficit platobnej bilancie USA sa v druhom kvartáli tohto roka prudko znížil z rekordnej úrovne zaznamenanej v predchádzajúcom štvrťroku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Schodok bežného účtu platobnej bilancie, ktorý meria tok tovarov, služieb a investícií do krajiny a z krajiny, v druhom štvrťroku klesol o 188,5 miliardy dolárov (160 miliárd eur) alebo o 42,9 % na 215,3 miliardy USD, oznámilo v utorok americké ministerstvo obchodu. V prvom štvrťroku deficit podľa revidovaných údajov dosiahol 439,8 miliardy USD, čo je stále historické maximum, namiesto pôvodne uvádzaných 450,2 miliardy USD.
Deficit predstavoval 3,3 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo bol najmenší podiel od tretieho štvrťroka 2023, oproti 5,9 % HDP v prvom štvrťroku. Dovoz tovaru v uplynulom štvrťroku klesol o rekordných 184,5 miliardy USD na 820,2 miliardy USD. Dovoz služieb vzrástol o 2,8 miliardy USD na 222 miliárd USD. Vývoz tovaru sa zvýšil o 11,3 miliardy USD na 550,2 miliardy USD. Vývoz služieb vzrástol o 2,1 miliardy USD na 301,6 miliardy USD.
Deficit obchodnej bilancie s tovarom sa znížil na 270 miliárd USD, čo bolo najmenej od štvrtého štvrťroka 2023, zo sumy 465,8 miliardy USD v prvom štvrťroku.