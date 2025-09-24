Dánska ekonomika spomaľuje: Centrálna banka znížila prognózy rastu HDP do roku 2027

Dánska centrálna banka zhoršila vyhliadky vývoja domácej ekonomiky v rokoch 2025 až 2027. Poukázala na dôsledky amerických dovozných ciel a slabší rast farmaceutického priemyslu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Centrálna banka (Nationalbanken) momentálne odhaduje, že hrubý domáci produkt (HDP) Dánska zaznamená tento aj budúci rok rast o 2 %. V predchádzajúcej prognóze v marci tohto roka počítala na rok 2025 s rastom o 3,6 % a v roku 2026 o 2,3 %.
Zhoršila aj vyhliadky na rok 2027. Pôvodne počítala s tým, že v danom roku vzrastie dánska ekonomika o 2 %, teraz odhaduje, že rast dosiahne 1,7 %. „Vyššie dovozné clá zo strany USA vedú k redukcii celosvetového obchodu. To bude mať nepriaznivé dôsledky pre dánsku ekonomiku,“ uviedla Nationalbanken.
Okrem amerických dovozných ciel vývoj ekonomiky ovplyvní aj situácia vo významnom farmaceutickom priemysle. „Očakávame, že rast v dánskom farmaceutickom priemysle bude slabší než v minulých rokoch,“ dodala centrálna banka.
Dánsky farmaceutický koncern Novo Nordisk, ktorý je známy výrobou lieku na obezitu Wegovy, zhoršil pre rastúcu konkurenciu celoročný výhľad rastu tržieb a zisku. Zatiaľ čo pôvodne očakával rast tržieb v tomto roku o 13 % až 21 %, v auguste svoju prognózu zredukoval na rast v rozmedzí od 8 % do 14 %. Prevádzkový zisk by sa mal zvýšiť o 10 % až 16 %, pričom firma pôvodne predpokladala rast na úrovni 16 % až 24 %.