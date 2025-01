Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára

Foto: SITA

Všetci obyvatelia Bratislavy, ktorí minulý rok kúpili, predali, darovali, dostali do daru nehnuteľnosť či skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť, musia do konca januára podať daňové priznanie. Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť či nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku. Informoval o tom hovorca Bratislavy Peter Bubla.

„Špecifický prípad predstavuje nadobudnutie nehnuteľnosti dedičstvom alebo vydražením,“ poznamenal Bubla.

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti v dedičskom konaní sa priznanie k dani podáva do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Platí to rovnako v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením. Daňová povinnosť pritom vzniká prvým dňom mesiaca nesledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom. V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe ich dohody jeden z nich.

Daňovník musí uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch a hlavne výmeru nehnuteľnosti. Výpočet výšky dane sa odvíja od sadzby dane určenej pre daný typ nehnuteľnosti a jej výmery. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti, v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľnosti či v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť. Do predmetu zdanenia však patria okrem bytových, nebytových priestorov a pozemkov napríklad objekty podzemných garáží či ambulantných stánkov.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať poštou, elektronicky či osobne v podateľni na magistráte alebo v budove oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici v Petržalke, ktoré bude od 27. do 31. januára otvorené každý deň a v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania bude pracovisko k dispozícii do 14.00 h.

Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od piatich do 3000 eur podľa závažnosti priestupku. V nadväznosti na výpadok služieb katastra však bude magistrát v prípade neskorého podania daňového priznania, po preverení všetkých skutočností, zohľadňovať aj nefunkčnosť katastra. „V každom prípade daňovníci, na ktorých sa vzťahuje povinnosť, sú povinní daňové priznanie podať do konca januára, keďže tento termín je daný zo zákona a nie je v kompetencii mesta ho meniť či predlžovať,“ pripomenul Bubla.

Rozhodnutia o vyrubenej dani z nehnuteľnosti posiela mesto občanom v priebehu mája a júna. Daň je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Mesto bude zároveň aj tento rok poskytovať digitálnu platbu dane v Bratislavskom konte, cez ktorú bude možné uhradiť daň on-line.

Podrobné informácie, ako aj formuláre, tlačivá či návod na vyplnenie dane z nehnuteľnosti si môžu daňovníci pozrieť a stiahnuť z webovej stránky mesta.