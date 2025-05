Dankovi sa nepáči, že Slovensko podporilo ďalší balík sankcií voči Rusku

Predseda strany SNS Andrej Danko. Foto: SITA/Jana Birošová

Predsedovi koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) Andrejovi Dankovi sa nepáči, že Slovensko podporilo ďalší balík európskych sankcií namierených na Rusko. Vyhlásil, že predseda vlády Robert Fico hovorí jedno a minister zahraničných vecí Juraj Blanár (obaja Smer-SD) urobí druhé. Šéf SNS verí, že minister svoje kroky vysvetlí. Danko to uviedol na sociálnej sieti.

„Plne podporujem referendum, ktoré chce našu vládu zaviazať, že nebudeme môcť hlasovať za protiruské sankcie. O to zvláštnejšie mi pripadá vyjadrenie premiéra, ktorý si ako keby neuvedomuje, že dnes má moc, že môže on konať a tieto veci zastaviť. Slovenská národná strana navrhla na najbližšej schôdzi Národnej rady SR uznesenie, ktoré má práve zaviazať ministrov, ako je pán Blanár, aby takéto sankcie nepodporovali. Ja si uvedomujem, že iné je rozprávať v Bratislave a iné je konať v Bruseli, ale my nemôžme ľudí zavádzať,“ vyhlásil Danko. Dodal, že od konania Blanára sa SNS dištancuje a vyjadruje voči nemu protest.

Protiruské sankcie podľa Danka Rusku pomáhajú a jeho ekonomika napreduje. Myslí si, že Európska únia naopak stagnuje a nevie si predstaviť čo bude, ak únia zastaví dovoz niektorých komodít z Ruska úplne. „Ťažký priemysel, ktorý tu bol, končí. Všetko odchádza do Ázie. Európska únia likviduje samu seba. Ľudia, ktorí rozhajdákali miliardy pri covide, ju ďalej vedú. Ale aj Slovensko tam má zástupcu, pána Šefčoviča, ktorý je zodpovedný priamo za Greendeal,“ tvrdí.

Ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie v utorok schválili 17. balík sankcií proti Rusku. Cieli na takmer 200 plavidiel, ktoré sú podľa Bruselu súčasťou takzvanej ruskej tieňovej flotily. Nové opatrenia sa týkajú aj hybridných hrozieb a ľudských práv.