Daň z bankových prevodov, okresanie 2. piliera aj vyššie odvody pre živnostníkov: Koalícia sa vraj blíži k dohode!

Aktualizované Predseda vlády Robert Fico (vpravo) a predseda SNS Andrej Danko. Foto: SITA

Vládna koalícia bola podľa Denníka E v jednom bode už na konsolidačnom balíku na budúci rok dohodnutá. Do hry však údajne vstúpili politické trenice napríklad o post šéfa parlamentu. Jasnejšie by mohlo byť už po utorňajšom rokovaní koaličnej rady.

To, čo sa v uplynulých dňoch postupne dostávalo na verejnosť, by sa mohlo stať skutočne realitou. Vládna koalícia bola podľa Denníka E už na tohtoročnom konsolidačnom balíčku v jednom momente dohodnutá, následne však do hry vstúpili ďalšie politické spory napríklad o šéfa parlamentu. Rysuje sa však konsolidačný balík podobný tomu, ktorý prezentovali predstavitelia Progresívneho Slovenska s odvolaním sa na dobre informované zdroje na ministerstve financií. Definitíva by pritom údajne mohla padnúť už na utorňajšom rokovaní koaličnej rady.

Čo by teda podľa informácií Denníka E malo byť v konsolidačnom balíčku? Napriek vyhláseniam vládnych predstaviteľov tam údajne zostáva aj daň z bezhotovostných transakcií, teda bankových prevodov. Nemá sa však týkať ľudí, ale iba firiem. Údajne má do rozpočtu priniesť až pol miliardy eur. Otázkou je, ako by firmy tento zvýšený náklad zohľadnili vo vnútri organizácie. Tejto téme sme sa venovali aj v našom článku, ktorý nájdete na tomto odkaze.

Podobne by mal konsolidačný balíček obsahovať aj zvýšenie minimálnych odvodov pre živnostníkov o pätinu. Po tlaku predsedu SNS Andreja Danka má byť však údajne táto zmena kompenzovaná zvýšením paušálnych výdavkov. Podrobnosti známe nie sú.

Súhlasili by ste s takýmto konsolidačným balíkom? Áno Nie Odoslať odpoveď

Ďalšiemu okliešťovaniu sa ani v budúcom roku nemá vyhnúť vďačný terč súčasnej koalície, teda druhý dôchodkový pilier. Podľa informácií Denníka E totiž na ministerstve financií počítajú aj s ďalším znížením odvodu do druhého piliera zo 4 percent na 3 percentá. Zároveň sa má druhý pilier opäť otvoriť, čo má umožniť ľuďom z neho vystúpiť a preniesť peniaze späť do rozpočtu. O plánoch na zmeny v druhom pilieri aj pri minimálnych odvodoch živnostníkov sme písali v článku na tomto odkaze.

Rovnako už známou témou je zvyšovanie sadzieb mýta pre cestných dopravcov od polovice budúceho roka o zhruba 40 percent. To má byť podľa Denníka E dopravcom kompenzované znížením cestnej dane.

Rozpočet údajne pritom stále nepočíta s energetickou pomocou pre rok 2025. To by malo znamenať úsporu zhruba 800 miliónov eur. V prípade, ak vláda pristúpi aspoň k nejakým kompenzáciám, bude to o čosi menej.

Ako však Denník E pripomína, otázkou zostáva, akú vlastne konsolidáciu Slovensko bude v budúcom roku potrebovať. Jedna vec je totiž vysoký deficit aj bez dodatočných opatrení, druhou vecou sú však ďalšie a ďalšie požiadavky koaličných partnerov na svoje priority. A tiež stále nie je jasné, čo od nás bude požadovať Európska komisia.