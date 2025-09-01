Ďalšie voľné dni v ohrození: Rušenie sviatkov prinesie viac práce a nižšie príjmy, varujú odborári!

Zrušenie voľna počas 1. septembra zrejme nebude jediným štátnym sviatkom, počas ktorého budú Slováci v práci. Koalícia sa už totiž v rámci konsolidačných opatrení predbežne dohodla minimálne na 17. novembri, ktorý by sa mal zaradiť medzi pracovné dni. Odborári však upozorňujú, že menej sviatkov prinesie Slovákom viac práce a nižšie príjmy.
Prvý september – Deň Ústavy, nebol už viac dňom pracovného pokoja od minulého roka. Ako upozorňuje Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ), vlani sme si to možno ani neuvedomili, pretože išlo o nedeľu. A tí zamestnanci, ktorí pracovali v tento deň, lebo museli, mali za svoju prácu aspoň zvýhodnenie za prácu v nedeľu. Nie však už za prácu vo sviatok. Výsledkom bolo zníženie ich príjmu.
Tohtoročný Deň ústavy, ktorý pripadá na pondelok a je bežným pracovným dňom, kedy aj deti a študenti opäť začínajú školu symbolicky 1. septembra, je síce stále štátnym sviatkom, avšak už nie dňom pracovného pokoja. Čiže dňom bez zvýhodnenia za prácu vo sviatok. Zamestnanci tak pracujú za štandardnú mzdu.
Ako však upozorňujú odborári, mzdy zamestnancov sa odpracovaním ďalších hodín nezvýšia – práve naopak. „Historicky je dokázané, že zvýšenie počtu pracovných hodín za cenu odopretia pracovného pokoja nezaručuje zvýšenie miezd, ale naopak môže spôsobiť presne opačný efekt: nárast pracovného zaťaženia a pokles reálnych príjmov zamestnancov,“ dodáva KOZ na sociálnej sieti.
Štatistiky už dnes podľa odborárov ukazujú, že veľká časť slovenskej pracovnej sily pracuje v podmienkach, ktoré neumožňujú dostatočný oddych. Zrušenie sviatkov ako dní pracovného pokoja tento tlak ešte zvýši.
Súhlasíte s rušením voľných dní počas štátnych sviatkov s cieľom ozdraviť verejné financie?
Slováci držia v Európe nelichotivé prvenstvo napríklad pri nočnej práci, pričom až 11,2 % z celkovej zamestnanosti pracuje v noci. Týždenne odpracujú v priemere 39,6 hodín, pričom priemer v Európskej únii je len 37,1 hodiny.
Ekonomický model Slovenska je podľa KOZ stále postavený na nízkych mzdách a vysokom počte odpracovaných hodín. „Stále prevláda mylná predstava, že čím viac hodín odpracujeme, tým sme produktívnejší,“ uvádzajú odborári.
Prídeme aj o ďalšie voľné dni?
Prvým septembrom pritom rušenie voľných dní počas sviatkov nekončí. Vládni politici sú pripravení rokovať o podobnom postupe ako pri 1. septembri ešte pri jednom štátnom sviatku, a to 17. novembri. Všetko v snahe zabezpečiť úspešný priebeh nevyhnutnej konsolidácie verejných financií.
„KOZ SR dlhodobo presadzuje skracovanie pracovného času ako civilizačný trend, ktorý zvyšuje produktivitu, ale aj pracovnú spokojnosť. Skracovanie pracovného času by prispelo nielen k rozvoju našej domácej ekonomiky, zdravia obyvateľstva, ale aj zdravia verejných financií“ upozorňujú odborári.
To, či vláda siahne na viac štátnych sviatkov ako len na už spomínaný 17. november, by sme sa mali dozvedieť už tento týždeň. Najneskôr v piatok by mal byť totiž predstavený dlho očakávaný konsolidačný balíček. Z jeho obsahu bude jasné, koľkých štátnych sviatkov sa pripravovaná konsolidácia napokon bude týkať.
Opozičné Progresívne Slovensko prišlo napríklad minulý týždeň s informáciou, že kabinet Roberta Fica plánuje siahnuť na ďalšie voľné dni počas štátnych sviatkov, a to možno až na štyri. Viac si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.